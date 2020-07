Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 6 juillet 2020

0

Aucune publication d'entreprise n'est attendue.BOOSTHEATLe fabricant de chaudières publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.FIGEAC AEROL'équipementier aéronautique publiera ses résultats annuels.SODEXOLe spécialiste des services de restauration publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.LDCLe volailler publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.EKINOPSL'équipementier électronique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.KAUFMAN ET BROADLe groupe de construction et de développement immobilier publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.MILIBOOLa marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) ses résultats annuels.PSB INDUSTRIESLe spécialiste de l'emballage publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.ARGANLa foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts premium publiera ses résultats du premier semestre.