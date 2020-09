Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 7 septembre 2020

0

DELTA PLUSL'expert des vêtements et équipements professionnels de protection publiera ses résultats du premier semestre.FIGEAC AEROL'équipementier aéronautique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.ASSYSTEMLe groupe d'ingénierie publiera ses résultats du premier semestre.DEVOTEAMLe groupe de conseil en technologies et management publiera ses résultats du premier semestre.FLEURY MICHONLe groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.HAULOTTE GROUPLe spécialiste des nacelles élévatrices publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.INTERPARFUMSLe fabricant français de parfums sous licence publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.MILIBOOLa marque digitale d'ameublement publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.TFFLe fabricant de tonneaux pour le vin et le whisky publiera son chiffre d'affaires du premier trimestreBOIRONLe laboratoire pharmaceutique publiera publiera ses résultats du premier semestre.GROUPE PARTOUCHEL'exploitant de casinos et d'hôtels publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires 3ème trimestre.JACQUET METAL SCELe groupe métallurgiste publiera ses résultats du premier semestre.SOMFYLe spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment publiera ses résultats du premier semestre.TOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera ses résultats du premier semestre.AKKA TECHNOLOGIESLe groupe de conseil en ingénierie et services R&D publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.APRILL'assureur publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.CHARGEURSLe spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles publiera ses résultats du premier semestre.LANSON-BCCLe groupe de champagne publiera ses résultats du premier semestre.VRANKEN MONOPOLELe groupe de vins de champagne publiera ses résultats du premier semestre.POUJOULATLe spécialiste des conduits de cheminées publiera ses résultats annuels.