Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 9 mars 2020

ASSYSTEMLe groupe d'ingénierie publiera ses résultats annuelsSECHE ENVIRONNEMENTLe spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats annuelsINNATE PHARMALa biotech publiera ses résultats annuelsLATECOEREL'équipementier aéronautique publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsROTHSCHILD & COLe groupe financier publiera ses résultats annuelsALTAMIRLa société de private equity publiera (après Bourse) ses résultats annuelsBOIRONLe laboratoire pharmaceutique publiera ses résultats annuelsMAISONS DU MONDEL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) ses résultats annuelsMERSENL'expert des spécialités électriques et des matériaux en graphite publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsPARTOUCHEL'exploitant de casinos publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestreSPIELe spécialiste des services multitechniques, allant de la conception à la maintenance des installations électriques, mécaniques et climatiques publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsSWORD GROUPLe spécialiste de la transformation technologique et digitale publiera ses résultats annuelsTFF GROUPLe spécialiste des produits d'élevage pour vins et alcools publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestreBOLLORELe groupe de transport, de logistique et de communication publiera ses résultats annuelsEURAZEOLa société d'investissement publiera ses résultats annuelsGROUPE BELLe groupe agroalimentaire publiera ses résultats annuelsRUBISLe spécialiste de l'aval pétrolier publiera (après Bourse) ses résultats annuelsSTEFLe spécialiste des services de transport et de logistique pour les produits alimentaires sous température contrôlée publiera ses résultats annuelsADVICENNELa société pharmaceutique publiera ses résultats annuels