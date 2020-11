Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 9 novembre 2020

0

DELTA PLUS GROUPLe spécialiste des équipements de protection individuelle publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.NEOENLe producteur d'énergies renouvelables publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre et ses données opérationnelles.ROTHSCHILD & COLe groupe financier publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ALSTOMLe spécialiste du ferroviaire publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.CHARGEURSLe spécialiste du développement et de la fabrication de films de protection des surfaces, de produits techniques et textiles publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.DEVOTEAMLe groupe de conseil en technologies et management publiera ses résultats du troisième trimestre.Aucune publication d'entreprise n'est attendue.AKWELL'équipementier automobile publiera (après Bourse) ses résultats du troisième trimestre.OL GROUPELa holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.SIILe spécialiste des métiers de l'ingénieur publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.VENTE-UNIQUE.COMLe spécialiste de la vente en ligne de mobilier publiera son chiffre d'affaires annuel.BACCARATLe spécialiste des produits en cristal publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ENGIELe groupe industriel énergétique publiera ses résultats du troisième trimestre.POUJOULATLe spécialiste des conduits de cheminée publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.TOUAXLe loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.