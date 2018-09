Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GROUPE GORGÉ 0.00% 13.88 -11.42% PRODWAYS GROUP 5.89% 4.495 -10.82% VIRBAC 0.76% 133 6.88%

GROUPE GORGELe groupe actif dans la robotique civile et militaire, la sécurité incendie et nucléaire, et l'impression 3D publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.PRODWAYSLe spécialiste des imprimantes 3D industrielles publiera avant Bourse ses résultats du premier semestre.VIRBACLe laboratoire pharmaceutique dédié à la santé animale publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.