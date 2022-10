Agenda AOF/Sociétés -n Mardi 18 octobre 2022

Eurofins Scientific

Le groupe de laboratoires français divulguera ses résultats du troisième trimestre.



Haulotte Group

Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Pierre et Vacances

Le spécialiste des résidences de loisirs communiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Publicis

Le groupe de communication publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Sidetrade

La plateforme d'intelligence artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Virbac

Le laboratoire vétérinaire présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.