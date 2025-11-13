Agenda Economique Zonebourse : la Chine à l'honneur vendredi

Quels indicateurs économiques faut-il surveiller aujourd'hui ? Inflation, PIB, emploi, confiance des consommateurs, banque centrales…Les données macros américaines sont données à titre indicatif car le rythme normal n'a pas encore repris malgré la fin du shutdown.

Image Thomas BarnetZonebourse.com

Thomas Barnet

Publié le 13/11/2025 à 17:58

Partager
Agenda Economique Zonebourse : la Chine à l'honneur vendredi
Vendredi 14 novembre 2025
02:30
CN

Indice Du Prix Des Logements (Annuel) OCT

03:00
CN

Ventes au Détail (annuel) OCT

03:00
CN

Production Industrielle (Annuel) OCT

03:00
CN

Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) OCT

08:00
CN

Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) OCT

10:00
IT

Balance Commerciale SEP

11:00
EU

Balance Commerciale SEP

11:00
ES

Confiance Des Consommateurs OCT

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) SEP

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) SEP

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) SEP

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) SEP

14:30
US

Ventes au détail (mensuel) OCT

14:30
US

Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) OCT

14:30
US

Prix à la production Core (Mensuel) OCT

14:30
US

Prix à la production (Mensuel) OCT

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) AUG

16:00
US

Stocks Des Entreprises (Mensuel) SEP

16:05
US

Discours de Schmid de la Fed

21:20
US

Discours de Bostic de la Fed

Pour plus de détails, consultez l'agenda économique intégral de Zonebourse.

Zonebourse logo
© Zonebourse.com - 2025
Partager

Économie : Plus d'actualités

19:41 Le ministère de la Santé du Nouveau-Mexique demande l'arrêt immédiat de l'utilisation du lait infantile ByHeart Whole Nutrition RE
19:40 La FDA approuve le biomarqueur glutamate déshydrogénase pour améliorer la surveillance hépatique RE
19:37 La fermeture du gouvernement empêche la SBA de distribuer 5 milliards de dollars aux petites entreprises RE
19:36 La FDA approuve Poherdy en tant que biosimilaire interchangeable de Perjeta RE
19:36 Les États-Unis inscrivent quatre groupes d'Allemagne, d'Italie et de Grèce sur la liste des organisations terroristes étrangères RE
19:26 L'Argentine revoit à la hausse ses prévisions de récolte de blé pour 2025/26 RE
19:23 La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, minimise les inquiétudes concernant la faiblesse du dollar RE
19:19 La BNS veut maintenir l'inflation entre 0 et 2 % RE
19:21 L'Allemagne revoit sa politique envers la Chine alors que la pression commerciale révèle ses vulnérabilités RE
19:19 Des données économiques « erratiques », selon Mike Wilson de Morgan Stanley MT
19:17 L'USDA inaugure une installation de dispersion de mouches stériles au Mexique pour lutter contre la mouche à vers de Nouvelle-Guinée RE
19:16 Le blé européen sous pression face à la concurrence argentine, les marchés attendent les données américaines RE
19:07 Devises : le Dollar s'affaiblit soudain après 3 séances de stabilité Zonebourse
19:11 La présidente de la Fed de Cleveland plaide pour le maintien d'une politique monétaire restrictive afin de freiner l'inflation RE
18:58 FNM : Résultats des neuf premiers mois - EBIT à 80,2 millions d'euros RE
Plus d'actualités

Actualités les plus lues

Est-ce que les valeurs ennuyeuses vont se venger en bourse ?

Est-ce que les valeurs ennuyeuses vont se venger en bourse ?

Records, records, records. Les indices actions continuent à grimper, galvanisés par la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis. Mais le moteur technologique connaît quelques ratés, puisque dans cet océan de vert, le Nasdaq a enquillé quatre baisses sur les cinq dernières séances. L'occasion de revisiter le thème de la rotation.

Wall Street: Rotation dans un marché incertain

Le 13 novembre 2025 à 15:24
Wall Street: Rotation dans un marché incertain

Avis d'analystes du jour : nouveaux suivis sur Aalberts et Geberit, objectifs réduits sur TotalEnergies et Vinci

Le 13 novembre 2025 à 08:37
Avis d'analystes du jour : nouveaux suivis sur Aalberts et Geberit, objectifs réduits sur TotalEnergies et Vinci

Barrick Mining en orbite depuis l'envolée des cours de l'or

Le 13 novembre 2025 à 08:37
Barrick Mining en orbite depuis l'envolée des cours de l'or

Bourse : Carrefour a un nouvel actionnaire, Burberry se réveille, Cisco assure

Le 13 novembre 2025 à 08:45
Bourse : Carrefour a un nouvel actionnaire, Burberry se réveille, Cisco assure

Les angles morts du Buy & Hold ou l'art de confondre sagesse et complaisance

Le 13 novembre 2025 à 14:30
Les angles morts du Buy & Hold ou l'art de confondre sagesse et complaisance

Carrefour : CMA prière

Le 13 novembre 2025 à 11:28
Carrefour : CMA prière

Vers une pause en décembre pour la Fed ?

Le 13 novembre 2025 à 11:25
Vers une pause en décembre pour la Fed ?

ALSTOM : Perspectives pour le 1er semestre 2025/2026 : le cash en ligne de mire, changement de paradigme boursier

Le 13 novembre 2025 à 09:44
Alstom : Perspectives pour le 1er semestre 2025/2026 

Dégringolade pour le propriétaire du discounter Action

Le 13 novembre 2025 à 16:28
Dégringolade pour le propriétaire du discounter Action
Plus d'Articles
  1. Bourse
  2. Actualités Bourse
  3. Agenda Economique Zonebourse : la Chine à l'honneur vendredi
🔇

Sélectionnez votre édition

Toutes les informations financières adaptées au niveau national

NORTH AMERICA

United-States
United-States
Canada
Canada

MIDDLE EAST

Saudi Arabia
Saudi Arabia
United Arab Emirates
United Arab Emirates

EUROPE

France
France
Deutschland
Deutschland
Suisse
Suisse
Schweiz
Schweiz
Italia
Italia
Österreich
Österreich
België
België
Nederland
Nederland
España
España
Sverige
Sverige
United Kingdom
United Kingdom

APAC

Australia
Australia
India
India
Hong Kong
Hong Kong