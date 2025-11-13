Agenda Economique Zonebourse : la Chine à l'honneur vendredi

|Vendredi 14 novembre 2025
|02:30
CN
Indice Du Prix Des Logements (Annuel) OCT
|03:00
CN
Ventes au Détail (annuel) OCT
|03:00
CN
Production Industrielle (Annuel) OCT
|03:00
CN
Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel) OCT
|08:00
CN
Investissement directs étrangers (IDE) (Ytd) (Annuel) OCT
|10:00
IT
Balance Commerciale SEP
|11:00
EU
Balance Commerciale SEP
|11:00
ES
Confiance Des Consommateurs OCT
|14:30
US
Prix à la production Core (Mensuel) SEP
|14:30
US
Prix à la production (Mensuel) SEP
|14:30
US
Ventes au détail (mensuel) SEP
|14:30
US
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) SEP
|14:30
US
Ventes au détail (mensuel) OCT
|14:30
US
Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) OCT
|14:30
US
Prix à la production Core (Mensuel) OCT
|14:30
US
Prix à la production (Mensuel) OCT
|16:00
US
Stocks Des Entreprises (Mensuel) AUG
|16:00
US
Stocks Des Entreprises (Mensuel) SEP
|16:05
US
Discours de Schmid de la Fed
|21:20
US
Discours de Bostic de la Fed
