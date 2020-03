Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** Comme la semaine précédente, l'actualité est totalement dominée par le suivi, sous tous ses aspects, de la pandémie de coronavirus, qui s'est traduite par l'annulation de la majeure partie des événements publics, ce qui explique la brièveté de cet agenda, qui reste néanmoins très évolutif. MARDI 24 MARS INDICATEURS ÉCONOMIQUES TOKYO - Indice PMI Markit manufacturier flash / février BERLIN - 09h30 Indices PMI Markit flash / février LONDRES - 10h00 Indices PMI Markit flash zone euro / février - 10h30 Indices PMI Markit flash / février MERCREDI 25 MARS INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires (définitif) / mars LONDRES - 10h30 Inflation / février WASHINGTON - 13h30 Commandes de biens durables / février SOCIÉTÉS USA - Nike / résultats du T3 JEUDI 26 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen INDICATEURS ÉCONOMIQUES SOCIÉTÉS VENDREDI 27 MARS ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Conseil européen INDICATEURS ÉCONOMIQUES SOCIÉTÉS ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)