Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** JEUDI 9 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - 13h30/Compte rendu du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) des 11-12 mars Vidéoconférence de l'"Opep+" WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 4 avril - 16h00 Indice de confiance du Michigan (1re estim.) / avril SOCIÉTÉS PARIS - 07h00 Sodexo / Résultats du S1 2019-20 - 07h30 Air France-KLM / trafic de mars VENDREDI 10 AVRIL Marchés fermés en Europe et aux Etats-Unis (Vendredi saint) LUNDI 13 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Marchés fermés en Europe (Lundi de Pâques) PARIS - Emmanuel Macron s'exprime vers 20h00 à la télévision et à la radio pour faire le point sur la pandémie de coronavirus WASHINGTON - Le Fonds monétaire international (FMI) tient sa traditionnelle réunion de printemps avec la Banque mondiale. MARDI 14 AVRIL WASHINGTON - Perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international MERCREDI 15 AVRIL WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)