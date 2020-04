Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** JEUDI 16 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 Inflation IPCH définitive / mars WASHINGTON - 14h30 Demandes hebdomadaires d'allocations chômage / semaine au 11 avril - 14h30 Indices d'activité Philly Fed / avril SOCIÉTÉS PARIS - L'Oréal / CA du T1 (après Bourse) - LVMH / CA du T1 (après Bourse) AMSTERDAM - 13h30 Airbus / AG VENDREDI 17 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - PIB du T1 (consensus -9,9% en rythme annuel) PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissements immobiliers / mars BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / mars BRUXELLES - 11h00 Inflation IPCH définitive / mars SOCIÉTÉS PARIS - 14h30 TF1 /AG LUNDI 20 AVRIL SOCIÉTÉS PARIS - Vivendi / CA du T1 (Avant Bourse) + AG (15h30) - 08h00 Faurecia / CA du T1 - Mercialys / CA du T1 MARDI 21 AVRIL INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / avril SOCIÉTÉS PARIS - Kering / CA du T1 - PSA / CA du T1 - Plastic Omnium / CA du T1 - La Française des Jeux / CA du T1 MERCREDI 22 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE MOSCOU - Référendum sur les amendements à la Constitution russe proposés par Vladimir Poutine. SOCIÉTÉS : PARIS - Atos / CA du T1 - STM / résultats du T1 - Latécoère / CA du T1 (avant-Bourse) - 15h00 Veolia / AG JEUDI 23 AVRIL ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion en visioconférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne SOCIÉTÉS : PARIS - Renault / CA du T1 - Saint-Gobain / CA du T1 - Schneider / CA du T1 + AG - Dassault Systèmes / résultats du T1 - Hermès / CA du T1 (avant Bourse) - Pernod-Ricard / CA du T3 2019-20 - Vinci / CA du T1 (après Bourse) - Worldline / CA du T1 (avant Bourse) - Casino / CA du T1 (après Bourse) - Getlink / CA et trafic du T1 - Valeo / CA du T1 - ADP / CA du T1 (avant Bourse) - Bouygues / AG ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)