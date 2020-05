Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** VENDREDI 1ER MAI Marchés fermés en Chine, sur Euronext et en Allemagne (Fête du travail) PARIS - 19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES : PARIS - Immatriculation de voitures neuves en avril (CCFA, dans la nuit) WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / avril SOCIÉTÉS : NEW YORK - Chevron / résultats du T1 (avant-Bourse) - ExxonMobil / résultats du T1 (avant-Bourse) - Colgate Palmolive / résultats du T1 (avant-Bourse) DIMANCHE 3 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LA PAZ - Election présidentielle en Bolivie. LUNDI 4 MAI Marchés fermés en Chine et au Japon INDICATEURS ÉCONOMIQUES : PARIS - 09h50 Indice PMI manufacturier définitif / avril BERLIN - 09h55 Indice PMI manufacturier définitif / avril LONDRES - 10h00 Indice PMI manufacturier définitif zone euro / avril MARDI 5 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Marchés fermés au Japon et en Chine SOCIÉTÉS : PARIS - Axa / CA du T1 - BNP / résultats du T1 - Total / résultats du T1 - EssilorLuxottica / CA du T1 - Orpea / CA du T1 - Vicat / CA du T1 - 10h00 Lagardère / AG MILAN - Fiat Chrysler Automobiles / résultats du T1 - UniCredit / résultats du T1 MERCREDI 6 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE Marchés fermés au Japon TOKYO - Publication du compte-rendu ("minutes") de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon des 18 et 19 mars INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / mars PARIS - 09h50 Indice PMI composite / avril BERLIN - 09h55 Indice PMI composite / avril LONDRES - 10h00 Indice PMI composite / avril BRUXELLES - Ventes au détail / mars WASHINGTON - 14h15 Rapport du cabinet ADP sur l'emploi privé / avril SOCIÉTÉS : PARIS - Crédit agricole SA / résultats du T1 PARIS - Natixis / résultats du T1 (après Bourse) - Veolia / CA du T1 - Nexity / CA du T1 - Rubis / CA du T1 (après-Bourse) NEW YORK - General Motors / résultats du T1 (avant Bourse) JEUDI 7 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, rapport trimestriel sur l'inflation BRUXELLES - La Commission européenne présente ses prévisions économiques du printemps 2020. INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin des services / avril - Balance commerciale, exportations et importations / avril PARIS - 08h45 Comptes courants / mars - 08h45 Production industrielle / mars - 08h45 Balance commerciale / mars WASHINGTON - Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 27 avril SOCIÉTÉS : PARIS - 7h15 Air France-KLM / résultats du T1 - Nexans / résultats du T1 (avant-Bourse) - Legrand / résultats du T1 - Technicolor / CA du T1 - EDF / AG BRUXELLES - ArcelorMittal / résultats du T1 AMSTERDAM - Altice Europe / résultats du T1 VENDREDI 8 MAI Marchés fermés au Royaume-Uni (Early May Bank Holiday) INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Balance commerciale / mars WASHINGTON - 14h30 Rapport sur l'emploi non-agricole, taux de chômage, salaire horaire moyen / avril ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)