Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 25 MAI Marchés fermés au Royaume-Uni (Spring Bank Holiday) et aux Etats-Unis (Memorial Day) ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 PIB détaillé / T1 BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / mai MARDI 26 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus SOCIÉTÉS : - Air France-KLM / AG MERCREDI 27 MAI ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale PARIS - A l'Assemblée nationale, débat suivi d'un vote sur l'application de traçage numérique lié à l'épidémie de coronavirus. PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus SOCIÉTÉS : PARIS - 09h00 Renault-Nissan-Mitsubishi / Présentation du nouveau plan stratégique de l'alliance - Legrand / AG NEW YORK - Ralph Lauren / résultats du T4 (avant Bourse) JEUDI 28 MAI INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation (1re estimation) / mai WASHINGTON - 14h30 PIB (2e estimation) / T1 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 23 mai SOCIÉTÉS : PARIS - Safran / AG PARIS - Présentation du rapport annuel de l'ASN sur l'état de la sûreté nucléaire TOKYO - Nissan - Présentation du nouveau plan stratégique VENDREDI 29 MAI INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Ventes au détail / avril FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au secteur privé en zone euro / avril BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / mai WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / avril - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / mai SOCIÉTÉS : PARIS - Carrefour / AG PARIS - Total / AG - Faurecia / AG