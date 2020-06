Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 1ER JUIN Marchés fermés en Allemagne (Lundi de Pentecôte) ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Immatriculations de voitures neuves en France (mai) PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markti manufacturier définitif / mai PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit manufacturier déf. zone euro / mai - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / mai WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / mai MARDI 2 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Nouvelle étape du déconfinement en France, lancement de l'application StopCovid PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus MERCREDI 3 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services définitif / mai PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit des services déf. zone euro / mai - 10h30 Indice PMI IHS Markit des services définitif / mai WASHINGTON - 14h15 Enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé / mai - 16h00 Indice ISM des services / mai JEUDI 4 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE AMSTERDAM - Conseil des gouverneurs de la BCE, décision sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / avril WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 25 mai - 14h30 Commerce international / avril SOCIÉTÉS PARIS - 07h30 Rémy-Cointreau / résultats annuels 2020 VENDREDI 5 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - ~19h15 Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 8h00 Commandes à l'industrie / avril WASHINGTON - 14h30 Créations d'emplois non-agricoles, taux de chômage, salaire horaire moyen / mai ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)