Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 8 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ECONOMIQUES BERLIN - 8h00 Production industrielle / avril MARDI 9 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 9h30 Présentation des projections macroéconomiques de la Banque de France pour 2020,2021 et 2022 - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée) INDICATEURS ECONOMIQUES BERLIN - 8h00 Balance commerciale, exportations, importations / avril PARIS - 8h45 Balance commerciale, exportations, importations / avril 8h45 Balance des comptes courants / avril BRUXELLES - 11h00 PIB révisé / T1 SOCIÉTÉS NEW YORK - Tiffany / Résultats du T1 dans le contexte de l'offre de LVMH MERCREDI 10 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Présentation par l'OCDE de ses nouvelles perspectives économiques PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée WASHINGTON - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30 INDICATEURS ECONOMIQUES PARIS - 8h45 Production industrielle / avril WASHINGTON - 14h30 Indice CPI des prix à la consommation / mai JEUDI 11 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ECONOMIQUES PARIS - 7h30 Créations d'emplois non agricoles / T1 WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 1er juin VENDREDI 12 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ECONOMIQUES LONDRES - 08h00 Estimation du PIB 3M/3M / avril PARIS - 08h45 Indice des prix à la consommation (définitif) / mai WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du consommateur de l'Université du Michigan / juin ----------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris (Rédaction de Paris)