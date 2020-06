Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** VENDREDI 26 JUIN Marchés fermés en Chine ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée - ADP / Reprise des vols à Orly INDICATEURS ÉCONOMIQUES FRANCFORT - 10h00 Crédit au secteur privé en zone euro / mai WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / mai - 16h00 Indice de confiance de l'université du Michigan (déf.) / juin SOCIÉTÉS PARIS - Atos / AG SAMEDI 27 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée DIMANCHE 28 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Second tour des élections municipales, initialement reporté en raison de l'épidémie de coronavirus PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée LUNDI 29 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 13h30 Le tribunal de Paris rend sa décision dans l'affaire Fillon de détournement de fonds publics PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation IPCH (1re estimation) / juin MARDI 30 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indices PMI officiels / juin PARIS - 8h45 Dépenses de consommation, prix à la consommation / juin LONDRES - 10h30 PIB / T1 BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / juin WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du consommateur / juin SOCIÉTÉS PARIS - L'Oréal / AG - LVMH / AG - AXA / AG NEW YORK - FedEx / résultats du T4 (après Bourse) MERCREDI 1er JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LYON - Verdict du tribunal de commerce de Lyon dans une affaire opposant un restaurateur à Axa sur son indemnisation pendant le confinement PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES TOKYO - Enquête "tankan" de la Banque du Japon / T2 - Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin PEKIN - Indice PMI manufacturier Caixin-Markit / juin PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit manufacturier déf. zone euro / juin - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / juin - 16h00 Indice ISM manufacturier / juin - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale SOCIÉTÉS NEW YORK - Macy's/ résultats complets du premier trimestre JEUDI 2 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Emplois non-agricoles, taux de chômage, salaire / juin - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 27 juin - 16h00 Commandes à l'industrie / mai SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Wendel / AG ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)