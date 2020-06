Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** LUNDI 29 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Les membres de la Convention citoyenne sur le climat reçus par Emmanuel Macron PARIS - 13h30 Le tribunal de Paris rend sa décision dans l'affaire Fillon de détournement de fonds publics PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée FESSEINHEIM - Fermeture dans la nuit de lundi à mardi de la plus ancienne centrale nucléaire française en activité BERLIN - La chancelière Angela Merkel reçoit Emmanuel Macron avant le début de la présidence allemande de l'UE (1er juillet) INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 14h00 Inflation IPCH (1re estimation) / juin MARDI 30 JUIN ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Journé nationale d'action du personnel soignant - 17h00 Audition à l'Assemblée nationale d'Agnès Buzyn, ancienne ministre des Solidarités et de la Santé - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée WASHINGTON - 18h30 Audition de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, par la commission des Services financiers de la Chambre des représentants sur le "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indices PMI officiels / juin PARIS - 8h45 Dépenses de consommation, prix à la consommation / juin LONDRES - 10h30 PIB / T1 BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / juin WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du consommateur / juin SOCIÉTÉS PARIS - L'Oréal / AG - LVMH / AG - AXA / AG NEW YORK - FedEx / résultats du T4 (après Bourse) MERCREDI 1er JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE LYON - Verdict du tribunal de commerce de Lyon dans une affaire opposant un restaurateur à Axa sur son indemnisation pendant le confinement PARIS - Immatriculations automobiles de juin PARIS - 15h00 Audition de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères à l'Assemblée nationale PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée NOUAKCHOTT (Mauritanie) - Emmanuel Macron au sommet G5 Sahel sur la lutte contre le terrorisme INDICATEURS ÉCONOMIQUES TOKYO - Enquête "tankan" de la Banque du Japon / T2 - Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin PEKIN - Indice PMI manufacturier Caixin-Markit / juin PARIS - 09h50 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin BERLIN - 09h55 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin LONDRES - 10h00 Indice PMI IHS Markit manufacturier déf. zone euro / juin - 10h30 Indice PMI IHS Markit manufacturier définitif / juin WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / juin - 16h00 Indice ISM manufacturier / juin - 20h00 Compte rendu de la réunion de politique monétaire de juin de la Réserve fédérale SOCIÉTÉS NEW YORK - Macy's/ résultats complets du premier trimestre JEUDI 2 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Emplois non-agricoles, taux de chômage, salaire / juin - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 27 juin - 16h00 Commandes à l'industrie / mai SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Wendel / AG VENDREDI 3 JUILLET Marchés fermés aux Etats-Unis à la veille de l'Independence Day ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services / juin PARIS - 09h50 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin BERLIN - 09h55 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. zone euro / juin - 10h30 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin SAMEDI 4 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) DIMANCHE 5 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)