Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** JEUDI 2 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Emplois non-agricoles, taux de chômage, salaire / juin - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 27 juin - 16h00 Commandes à l'industrie / mai SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Wendel / AG VENDREDI 3 JUILLET Marchés fermés aux Etats-Unis à la veille de l'Independence Day ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 09h00 CSE d'Air France sur la restructuration de la compagnie et les suppressions d'emplois - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée - Fin de la concertation dans le cadre du "Ségur de la santé" sur la réforme de l'hôpital PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services / juin PARIS - 09h50 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin BERLIN - 09h55 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin LONDRES - 10h00 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. zone euro / juin - 10h30 Indices PMI IHS Markit des services et composite déf. / juin SAMEDI 4 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) DIMANCHE 5 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée PARIS - Rencontres économiques d'"Aix en Seine" (jusqu'à dimanche, https://bit.ly/3eBsATx) LUNDI 6 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Réouverture du musée du Louvre PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / mai BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / mai WASHINGTON - 16h00 Indice ISM des services / juin MARDI 7 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Dernier jour du procès du scandale sanitaire du Mediator PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Production industrielle / mai SOCIÉTÉS PARIS - Sodexo / CA 9 mois 2019-20 MERCREDI 8 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Alstom / AG ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)