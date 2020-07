Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MARDI 7 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Dernier jour du procès du scandale sanitaire du Mediator PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Production industrielle / mai SOCIÉTÉS PARIS - Sodexo / CA 9 mois 2019-20 MERCREDI 8 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Alstom / AG JEUDI 9 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE 10h30 - Présentation du rapport de la Cour des comptes sur la filière des réacteurs nucléaires EPR PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Balance commerciale / mai WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 4 juillet VENDREDI 10 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / juin SAMEDI 11 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée DIMANCHE 12 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)