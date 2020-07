Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** MERCREDI 8 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE TOULOUSE - Mouvement de grève chez Airbus. Rassemblement prévu à 10h30, suivi d'une marche jusqu'au siège social à Blagnac. PARIS - Manifestation des salariés de Nokia pour défendre l'emploi après l'annonce de 1.233 suppressions d'emplois dans la filiale Alcatel-Lucent. WASHINGTON - Visite du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador au président américain Donald Trump (jusqu'au 9 juillet) PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée SOCIÉTÉS PARIS - 14h00 Alstom / AG JEUDI 9 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - 10h30 Présentation du rapport de la Cour des comptes sur la filière des réacteurs nucléaires EPR TOULOUSE - La CGT, première organisation syndicale représentative de la filière aéronautique en Occitanie, appelle à une journée d'action et de mobilisation dans la région pour défendre l'emploi dans ce secteur très impacté par la crise sanitaire. PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 Balance commerciale / mai WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 4 juillet VENDREDI 10 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / juin LUNDI 13 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Point quotidien du ministère de la Santé sur le coronavirus dans la soirée MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate jusqu'au 16 juillet. MARDI 14 JUILLET ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE PARIS - Cérémonie d'hommage place de la Concorde en remplacement du traditionnel défilé militaire pour la fête nationale. Intervention prévue du président Emmanuel Macron. TOKYO - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) INDICATEURS ÉCONOMIQUES PEKIN - Balance commerciale / juin BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / juin - 11h00 Indice ZEW du sentiment économique / juillet LONDRES - 08h00 Estimation du PIB sur 3 mois glissants / mai WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / juin SOCIÉTÉS NEW YORK - JPMorgan Chase & Co , Citigroup , Wells Fargo / résultats du T2 ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Rédaction de Paris)