Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+1) **

JEUDI 11 FÉVRIER

Marchés fermés en Chine

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

BERLIN - Discours de la chancelière allemande Angela Merkel au Parlement sur la stratégie du gouvernement de lutte contre la pandémie de COVID-19

PARIS - 08h30 Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances et François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France ouvrent les rencontres Climat et Finance durable https://bit.ly/3aPBhJf

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 1er février

SOCIÉTÉS

PARIS - Crédit agricole / Résultats annuels

- L'Oreal / Résultats annuels (après Bourse)

- Legrand / Résultats du T1

- TF1 / Résultats annuels à 07h45

- Schneider Electric / Résultats annuels

- Ipsen / Résultats annuels

- Rexel / Résultats annuels

- Rubis / CA du T4 (après Bourse)

AMSTERDAM - ArcelorMittal / Résultats du T4

ZURICH - Clariant / Résultats du T4

BERLIN - Commerzbank / Résultats annuels

LONDRES - AstraZeneca / Résultats annuels

NEW YORK - Walt Disney / Résultats du T1

- Kraft Heinz / Résultats du T4

- Kelloggs / Résultats du T4

- PepsiCo / Résultats du T4

VENDREDI 12 FÉVRIER

Marchés fermés en Chine

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

LONDRES - 08h00 PIB (1re estimation) / T4

BRUXELLES - 11h00 Production industrielle en zone euro / décembre

WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance de l'université du Michigan (1re estim.) / février

SOCIETE

PARIS - Groupe FDJ / Résultats annuels

- Eutelsat / Résultats semestriels 2020-2021

AMSTERDAM - ING / Résultats du T4

DIMANCHE 14 FÉVRIER

Elections régionales en Catalogne LUNDI 15 FÉVRIER

Marchés fermés en Chine et aux Etats-Unis (Washington' Birthday)

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 15h00 Réunion des ministres des Finances de la zone euro

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

TOKYO - PIB / T4

SOCIÉTÉS

PARIS - Michelin / Résultats annuels

MARDI 16 FÉVRIER

Marchés fermés en Chine

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 07h30 Taux de chômage au sens du BIT / T4

BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / février

BRUXELLES - 11h00 PIB en zone euro (2e estimation) / T4

SOCIÉTÉS

PARIS - Eramet / Résultats annuels

- M6 / Résultats annuels

MERCREDI 17 FÉVRIER

Marchés fermés en Chine

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / janvier

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / janvier

- 14h30 Ventes au détail / janvier

- 15h15 Production industrielle / janvier

SOCIÉTÉS

PARIS - Kering / Résultats annuels

- Capgemini / Résultats annuels

AMSTERDAM - Azko Nobel / Résultats du T4

BRUXELLES - Ahold Delhaize / Résultats du T4

(Rédaction de Paris)