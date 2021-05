Agenda FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS

** HEURE DE PARIS (GMT+2) **

JEUDI 6 MAI

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / mars

PARIS - 08h45 Enquête Insee sur les investissements dans l'industrie / T2

LONDRES - 10h30 Indice PMI Markit des services définitif / avril

BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail en zone euro / mars

WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 1er mai

SOCIÉTÉS

PARIS - Société Générale / résultats du T1

- Natixis / résultats du T1 (après Bourse)

- Legrand / résultats du T1

- Rubis / résultats annuels (après Bourse)

- Casino / CA du 1er trimestre

- Thales / Résultats du T1

- Air France-KLM / Résultats du T1

- EssilorLuxottica / CA du 1er trimestre

- Arkema / Résultats du T1

- EDF / AG

- Renault / Présentation de la stratégie pour la marque Renault

FRANCFORT - Henkel / résultats du T1

- Volkswagen / résultats du T1

- Continental / Résultats du T1

ZURICH - HeidelbergCement / résultats du T1

LONDRES - BP / résultats du T1

MIAL - Unicredit / Résultats du T1

AMSTERDAM - Anheuser Busch Inbev / résultats du T1

- ArcelorMittal / Résultats du T1

NEW YORK - Regeneron / résultats du T1

- Moderna / résultats du T1

- Tapestry / résultats du T3

- ViacomCBS / résultats du T1

- Kellogg / résultats du T1

VENDREDI 7 MAI

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

FRANCFORT - Discours de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors de la conférence "The State of the Union 2021" organisée par l'Institut universitaire européen

PORTO - Emmanuel Macron assiste au sommet social européen

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services / avril

- Balance commerciale / avril

BERLIN - 08h00 Production industrielle, balance commerciale / mars

PARIS - 08h45 Production industrielle / mars

- 08h45 Emploi salarié / T1

WASHINGTON - 14h30 Créations d'emplois, taux de chômage, salaires / avril

SOCIÉTÉS

PARIS - Crédit Agricole / Résultats du T1

- Klepierre / Résultats du T1

FRANCFORT - Siemens / résultats du T1

- Adidas / Résultats du T1

- BMW / Résultats du T1

LONDRES - International Consolidated Airlines Group / Résultats du T1

SAMEDI 8 MAI

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 10h30 Cérémonie de la fin de la Seconde guerre mondiale à l'Arc de Triomphe en présence d'Emmanuel Macron

LUNDI 10 MAI

ACTUALITÉ POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET GÉNÉRALE

BRUXELLES - Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE

SOCIÉTÉS

PARIS - Société générale / Présentation de la revue stratégique menée sur les activités de financement et d'investissement (CIB)

MARDI 11 MAI

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PEKIN - Inflation / avril

BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / mai

SOCIÉTÉS

PARIS - Eiffage / Chiffre d'affaires du T1

- Neoen / Chiffre d'affaires du T1

- Ubisoft / Résultat annuel

FRANCFORT - Thyssenkrupp / Résultats du T2

MERCREDI 12 MAI

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / avril

LONDRES - 08h00 PIB (1re estimation) / T1

PARIS - 08h45 Inflation (définitif) / avril

BRUXELLES - 11h00 Production industrielle en zone euro / mars

WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / avril

SOCIÉTÉS

PARIS - EDF / Chiffre d'affaires du T1

- CGG / Résultats du T1

- Genfit / Chiffre d'affaires du T1 et trésorerie

- Maisons du Monde / Chiffre d'affaires du T1

- CNP Assurances / Résultats du T1

FRANCFORT - TUI Group / Résultats du T2 (Rédaction de Paris)