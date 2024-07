PARIS, 11 juillet (Reuters) -

(Heure de Paris)

LUNDI 15 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PÉKIN - Ouverture du troisième plénum du comité central du Parti communiste chinois (quatre jours)

PARIS - Rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques

- Rapport annuel 2023 de l'Autorité de la concurrence

BRUXELLES - Réunion des ministres des Finances de la zone euro

KIGALI - Elections présidentielle et législatives au Rwanda

MILWAUKEE - Convention nationale républicaine dans le Wisconsin avec l'investiture du parti (jusqu'à jeudi)

WASHINGTON - Discours du président de la Fed Jerome Powell à l'Economic Club

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ZONE EURO - 11h00 Production industrielle / mai

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Goldman Sachs / T2

- Blackrock / T2

HELSINKI - Nordea / T2

MARDI 16 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

STRASBOURG - Session plénière du Parlement européen (jusqu'à vendredi)

PARIS - Conseil des ministres

- Rapport annuel de la balance des paiements de la Banque de France

BRUXELLES - Réunion des ministres des Finances de l'UE

WASHINGTON - Interview du président Joe Biden sur NBC

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 11h00 Indicateur de sentiment ZEW / juillet

WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / juin

* SOCIÉTÉS

PARIS - ADP / Trafic juin

NEW YORK - Morgan Stanley / T2

- UnitedHealth / T2

- State Street / T2

- Bank of America / T2

STOCKHOLM - Swedbank / T2

MERCREDI 17 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Appel à la grève dans les aéroports parisiens

LONDRES - Séance du nouveau Parlement élu

WASHINGTON - Livre beige de la Fed

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

LONDRES - 08h00 Inflation / juin

- 08h00 Prix à la production / juin

ZONE EURO - 11h00 Inflation (définitive) / juin

WASHINGTON - 15h15 Production industrielle / juin

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Discover Financial Services / T2

- United Airlines / T2

- Johnson & Johnson / T2

- US Bancorp / T2

AMSTERDAM - ASML / T2

JEUDI 18 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Les députés ouvriront la 17e législature de la Ve République avec l'élection du nouveau président ou de la nouvelle présidente

- Appel de la CGT Cheminots pour "exiger le respect des urnes"

FRANCFORT - Réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne

STRASBOURG - Vote au Parlement européen pour reconduire Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne

MILWAUKEE - Convention nationale républicaine dans le Wisconsin avec l'investiture du parti (dernier jour)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

LONDRES - 08h00 Chômage / mai

WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 8 juillet

- 14h30 Indicateur d'activité Philly Fed / juillet

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Netflix / T2

- Blackstone / T2

- Marsh & McLennan / T2

- Keycorp / T2

- Domino's Pizza / T2

PARIS - Publicis / T2

- Ubisoft / T1

ZURICH - Novartis / T2

STOCKHOLM - Volvo / T2

HELSINKI - Nokia / T2

VENDREDI 19 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Les présidents des groupes à l'Assemblée nationale sont appelés à se réunir pour se répartir les postes du Bureau

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 Prix à la production / juin

LONDRES - 08h00 Ventes au détail / juin

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - Fifth Third Bancorp / T2

- American Express / T2

- Travelers Companies / T2

COPENHAGUE - Danske Bank / T2

STOCKHOLM - Electrolux / T2

PARIS - Sartorius Stedim Biotech / T2

BERLIN - Schindler / T2

SAMEDI 20 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - 1ère conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour discuter du calendrier parlementaire

DIMANCHE 21 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

NICE - Arrivée du Tour de France (Rédaction de Paris)