(Heure de Paris)

LUNDI 22 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Suite des tractations politiques après les nominations à l'Assemblée nationale

FARNBOROUGH (Royaume-Uni) - Salon international aéronautique (jusqu'à vendredi)

LONDRES - Rencontre entre Volodimir Zelensky et Keir Starmer au 10, Downing Street

BRUXELLES - Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne

WASHINGTON - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rencontre Joe Biden à la Maison blanche

* SOCIÉTÉS

NEW YORK - NXP Semiconductors / T2

- Verizon Communications / T2

BERLIN - SAP / T2

DUBLIN - Ryanair / T1 2025

PARIS - Covivio / H1

- Icade / H1

MARDI 23 JUILLET

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ZONE EURO - 16h00 Confiance des consommateurs / juillet

* SOCIÉTÉS

PARIS - Gecina / Mi-année

- Dassault Aviation / Mi-année

- LVMH / Mi-année

- Aeroports de Paris / Mi-année

- Edenred / Mi-année

- Thales / Mi-année

- M6 / Mi-année

- Plastic Omnium / Mi-année

AMSTERDAM - ASMI / T2

- Randstad / T2

ZURICH - Temenos / T2

- Givaudan / Mi-année

- Lindt / Mi-année

- Kuehne und Nagel / Mi-année

- Logitech International / T1 2025

NEW YORK - Capital One Financial / T2

- Alphabet / T2

- Texas Instruments / T2

- Visa / Q3

- EQT / T2

- Chubb Ltd / T2

- Tesla / T2

- Lockheed Martin / T2

- Coca-Cola Co / T2

- United Parcel Service / T2

- General Electric Co / T2

- Invesco Ltd / T2

- Philip Morris International / T2

MERCREDI 24 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

OTTAWA - Réunion de politique monétaire de la Banque du Canada

RIO DE JANEIRO - Réunion des ministres des Finances du G20 (jusqu'à jeudi)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

BERLIN - 08h00 Sentiment du consommateur GfK / août

PARIS - 09h15 Indices PMI S&P Global "flash" / juillet

BERLIN - 09h30 Indices PMI S&P Global "flash" / juillet

LONDRES - 10h00 Indices PMI S&P Global "flash" zone euro / juillet

LONDRES - 10h30 Indices PMI S&P Global "flash" / juillet

* SOCIÉTÉS

PARIS - Sopra Steria Group / Mi-année

- Carrefour / Mi-année

- Kering / Mi-année

- Elis / Mi-année

- Verallia / Mi-année

- Michelin / Mi-année

- SEB / Mi-année

- BNP Paribas / T2

- Forvia / Mi-année

- Orange / Mi-année

- Eurofins Scientific / Mi-année

- Nexans / Mi-année

- Mercialys / Mi-année

- Carmila / Mi-année

- Argan / Mi-année

- Ipsos / Mi-année

BERLIN - Berlin Deutsche Boerse / T2

- Deutsche Bank / T2

LONDRES - Easyjet / T3

OSLO - Equinor / T2

MILAN - Moncler / Mi-année

- UniCredit / T2

MADRID - Banco Santander / T2

NEW YORK - Ford Motor / T2

- IBM / T2

- AT&T / T2

JEUDI 25 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

RIO DE JANEIRO - Réunion des ministres des Finances du G20 (suite et fin)

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Climat des affaires / juillet

ZONE EURO - 10h00 Crédit au privé / juin

BERLIN - 10h00 Climat des affaires Ifo / juillet

WASHINGTON - 14h30 Inscriptions hebdomadaires au chômage / semaine au 15 juillet

- 14h30 Biens durables / juin

- 14h30 PIB / T2

* SOCIÉTÉS

TOYO - Nissan / Résultats du T1

PARIS - Sanofi / T2

- Stellantis / Mi-année

- EssilorLuxottica / Mi-année

- Vinci / Mi-année

- Valeo / Mi-année

- GTT / Mi-année

- Euronext / T2

- Vivendi / Mi-année

- Saint Gobain / Mi-année

- La Francaise des Jeux / Mi-année

- Hermes / Mi-année

- Neoen / Mi-année

- Renault / Mi-année

- Eurazeo / Mi-année

- Ipsen / Mi-année

- STMicroelectronics / T2

- Getlink / Mi-année

- Dassault Systemes / Mi-année

- TotalEnergies / Mi-année

- Unibail-Rodamco-Westfield / Mi-année

- Accor / Mi-année

- Vicat / Mi-année

- Lectra / T2

- Eramet / Mi-année

- Air France KLM / T2

- JCDecaux / Mi-année

- TF1 / Mi-année

LONDRES - AstraZeneca / T2

- Unilever / Mi-année

- Lloyds Banking Group / Mi-année

ZURICH - Nestle / Mi-année

- Roche Holding / Mi-année

BERLIN - Aixtron / T2

BRUXELLES - BE Semiconductor / T2

NEW YORK - American Airlines / T2

- Southwest Airlines / T2

- Honeywell International / T2

- Willis Towers Watson / T2

- Keurig Dr Pepper / T2

- CBRE / T2

- PG&E / T2

- Northrop Grumman / T2

VENDREDI 26 JUILLET

* ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE

PARIS - Cérémonie d'ouverture sur la Seine des Jeux Olympiques

* INDICATEURS ÉCONOMIQUES

PARIS - 08h45 Confiance du consommateur / juillet

WASHINGTON - 14h30 Inflation PCE / juin

- 16h00 Indicateur de sentiment de l'Université du Michigan (définitif) / juillet

* SOCIÉTÉS

PARIS - Air Liquide / Mi-année

- Bureau Veritas / Mi-année

- Spie / Mi-année

- Vallourec / Mi-année

- Bouygues / Mi-année

- Amundi / T2

- Capgemini / Mi-année

BERLIN - Mercedes-Benz Group / T2

- BASF / Mi-année

BRUXELLES - Umicore / Mi-année

LONDRES - Natwest Group / Mi-année

ZURICH - Holcim / Mi-année

MILAN - Eni / T2

NEW YORK - 3M / T2

- Bristol-Myers Squibb / T2

- Colgate-Palmolive / T2

- Aon / T2 (Rédaction de Paris)