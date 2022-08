Agenda-SEMAINE/…

** HEURE DE PARIS (GMT+1) JEUDI 25 AOÛT ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE FRANCFORT - 13h30 Compte rendu de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE) JACKSON HOLE, Etats-Unis - Symposium annuel de la Fed de Kansas City (1re journée) INDICATEURS ÉCONOMIQUES BERLIN - 08h00 PIB détaillé / T2 - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / août PARIS - 08h45 Enquêtes Insee sur le climat des affaires / août WASHINGTON - 14h30 PIB (2e estimation) / T2 - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 20 août VENDREDI 26 AOÛT ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE JACKSON HOLE, Etats-Unis - Symposium annuel de la Fed de Kansas City (2e journée), intervention de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, à 16h00 INDICATEURS ÉCONOMIQUES FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire, crédit au privé en zone euro / juillet WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / juillet - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / août SAMEDI 27 AOÛT ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE JACKSON HOLE, Etats-Unis - Symposium annuel de la Fed de Kansas City (fin) LUNDI 29 AOÛT Marchés fermés au Royaume-Uni ("Summer Bank Holiday") MARDI 30 AOÛT INDICATEURS ÉCONOMIQUES WASHINGTON - 16h00 Indice de confiance du consommateur / août BERLIN - 14h00 Inflation (1re estimation) / août (Rédaction de Paris) (Rédaction de Paris)