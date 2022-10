Agenda-SEMAINE/…

** HEURE DE PARIS**



MARDI 18 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



BERLIN - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / octobre



WASHINGTON - 15h15 Production industrielle / septembre



SOCIÉTÉS



PARIS - Publicis / chiffre d'affaires du T3 (avant Bourse)



- Mercialys / point d'activité sur les neuf premiers mois



- Virbac / chiffre d'affaires du T3



NEW YORK - Goldman Sachs / résultats du T3



- Johnson & Johnson / résultats du T3



- Netflix / résultats du T3



- Hasbro / résultats du T3



- Lockheed Martin / résultats du T3



MERCREDI 19 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



LONDRES - 08h00 Inflation / septembre



BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (définitif) / septembre



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



WASHINGTON - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale



SOCIÉTÉS



PARIS - Fnac Darty / chiffre d'affaires du T3



- Klépierre / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



- Sartorius Stedim Biotech / résultats des neuf mois 2022



- Somfy / chiffre d'affaires des neuf premiers mois



- Verallia / résultats du T3



AMSTERDAM - ASML / résultats du T3



- Just Eat Takeaway / résultats du T3



NEW YORK - Tesla / résultats du T3



- Procter & Gamble / résultats du T1 2023



- Abbott / résultats du T3



- IBM / résultats du T3



- United Airlines / résultats du T3



JEUDI 20 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PARIS - 08h45 Enquêtes Insee sur le climat des affaires / octobre



WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 15 octobre



- 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Kering / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



- Hermès / chiffre d'affaires du T3



- L'Oréal / chiffre d'affaires des neuf premiers mois



- Pernod Ricard / chiffre d'affaires du T1 2022-2023



- Technip Energies / résultats des neuf premiers mois



- Vivendi / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



- Bolloré / chiffre d'affaires du T3



- Edenred / chiffre d'affaires du T3



- Getlink / chiffre d'affaires du T3



- Gecina / chiffre d'affaires des neuf premiers mois (après Bourse)



- Carmila / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



- Covivio / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



AMSTERDAM - Akzo Nobel / résulats du T3



STOCKHOLM - Volvo / résulats du T3



HELSINKI - Nokia / résultats du T3



NEW YORK - AT&T / résultats du T3



- Philip Morris / résultats du T3



- Blackstone / résultats du T3



- American Airlines / résultats du T3



- Snap / résultats du T3



VENDREDI 21 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



LONDRES - 08h00 Ventes au détail / septembre



SOCIÉTÉS



PARIS - EssilorLuxottica / chiffre d'affaires du T3



- Renault / résultats du T3 (08h00)



- Faurecia / résultats du T3 (avant Bourse)



NEW YORK - Verizon / résultats du T3



- American Express / résultats du T3



- Schlumberger / résultats du T3



LUNDI 24 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PARIS - 09h15 Indices PMI S&P Global "flash" / octobre



BERLIN - 09h30 Indices PMI S&P Global "flash" / octobre



LONDRES - 10h00 Indices PMI S&P Global "flash" zone euro / octobre



- 10h30 Indices PMI S&P Global "flash" / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Icade / chiffre d'affaires du T3 (avant Bourse)



- Seb / chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois



AMSTERDAM - Philips / résultats du T3



MARDI 25 OCTOBRE



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Air liquide / résultats du T3



- Michelin / chiffre d'affaires du T3



- Orange / résultats du T3



- Vinci / résultats du T3 (17h45)



- Worldline / chiffre d'affaires du T3



- Rémy Cointreau / chiffre d'affaires du S1 2022-23



- M6 / chiffre d'affaires du T3



- Plastic Omnium / chiffre d'affaires du T3



- Interparfums / chiffre d'affaires du T3



AMSTERDAM - ASM International / résultats du T3 (après Bourse)



- Randstad / résultats du T3



NEW YORK - 3M / résultats du T3



- Visa / résultats du T4



- Mattel / résultats du T3 (Rédaction de Paris)