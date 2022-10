Agenda-SEMAINE/…

** HEURE DE PARIS**



JEUDI 27 OCTOBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



FRANCFORT - Réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), décision sur les taux à 14h15, conférence de presse à 14h45



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



WASHINGTON - 14h30 PIB (1re estimation) / T3



- 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 22 octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - TotalEnergies / résultats du T3



- STMicroelectronics / résultats du T3



- Capgemini / chiffre d'affaires du T3 (avant-Bourse)



- Danone / chiffre d'affaires du T3 (18h00)ubif



- Schneider Electric / chiffre d'affaires du T3



- Saint-Gobain / chiffre d'affaires des neuf premiers mois



- Casino / chiffre d'affaires du T3 (avant Bourse)



- Valeo / chiffre d'affaires du T3 f



- Vallourec / résultats du T2 (07h30)



- Amundi / résultats du T3



- Lagardère / chiffre d'affaires du T3



- TF1 / résultats des neuf premiers mois



- ADP / chiffre d'affaires des neufs premiers mois (07h30)



- GTT / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



- Korian / chiffre d'affaires du T3



- Ipsen / chiffre d'affaires du T3



- Coface / chiffre d'affaires des neufs premiers mois (après Bourse)



- Rexel / chiffre d'affaires du T3



- Bic / résultats du T3



- Ipsos / chiffre d'affaires du T3



- Eramet / chiffre d'affaires du T3



- Maisons du Monde / chiffre d'affaires du T3



- Solutions 30 / chiffre d'affaires du T3



FRANCFORT - Beiersdorf / résultats des neufs premiers mois



- Lufthansa / résultats des neufs premiers mois



LONDRES - AngloAmerican / résultats du T3



- Shell / résultats du T3



- Unilever / résultats du T3



AMSTERDAM - Universal Music Group / résultats du T3



ZURICH - Credit Suisse / résultats du T3



MILAN - Mediobanca / résultats du T3



- Saipem / résultats du T3



COPENHAGUE - Carlsberg / résultats du T3



BRUXELLES - AB InBev / résultats du T3



NEW YORK - Apple / résultats du T4



- Amazon / résultats du T3



- Intel / résultats du T3



- Caterpillar / résultats du T3



- McDonald's / résultats du T3



- Mastercard / résultats du T3



- T-Mobile US / résultats du T3



- Comcast / résultats du T3



- Merck / résultats du T3



- Altria / résultats du T3



- Southwest Airlines / résultats du T3



- Pinterest / résultats du T3



- Northrop Grumman / résultats du T3



VENDREDI 28 OCTOBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



TOKYO - Communiqué de politique monétaire de la Banque du Japon



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



BERLIN - 08h00 PIB (1re estimation) / T3



- 14h00 Inflation (1re estimation) / octobre



PARIS - 08h45 PIB (1re estimation) / T3



- 08h45 Inflation (1re estimation) / octobre



WASHINGTON - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / setembre



- 16h00 Indice de confiance du Michigan (déf.) / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Sanofi / résultats du T3



- Airbus / résultats à neuf mois



- Safran / chiffre d'affaires du T3



- Air France-KLM / résultats du T3



- Ubisoft / résultats du S1



- Wendel / résultats du T3



- Sopra Steria / chiffre d'affaires du T3 (avant Bourse)



FRANCFORT - Volkswagen / résultats des neuf premiers mois



ZURICH - Swiss Re / résultats des neuf premiers mois



MILAN - Eni / résultats du T3



NEW YORK - Chevron / résultats du T3



- Exxon Mobil / résultats du T3



- AbbVie / résultats du T3



DIMANCHE 30 OCTOBRE



Passage à l'heure d'hiver en Europe, Paris et Bruxelles passent de GMT+2 à GMT+1



LUNDI 31 OCTOBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



LONDRES - Présentation des prévisions budgétaires du gouvernement



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PEKIN - Indices PMI officiels / octobre



BERLIN - 08h00 Ventes au détail / septembre



BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone euro (1re estimation) / octobre



- 11h00 PIB en zone euro (1re estimation) / T3



MARDI 1ER NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1re journée)



SOCIÉTÉS



NEW YORK - AMD / résultats du T3



MERCREDI 2 NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



WASHINGTON - Fin de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 20h00, conférence de presse à 20h30



SOCIÉTÉS



PARIS - Axa / résultats des neuf premiers mois (après Bourse)



- CGG / résultats du T3



- Imerys / résultats du T3 (07h15)



LONDRES - GSK / résultats du T3



MILAN - Ferrari / résultats du T3



COPENHAGUE - Novo Nordisk / résultats du T3 (Rédaction de Paris)