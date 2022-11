Agenda-SEMAINE/…

** HEURE DE PARIS**



MERCREDI 2 NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



WASHINGTON - Fin de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué de politique monétaire à 19h00, conférence de presse à 19h30



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PARIS - 08h45 Situation budgétaire / septembre



- 09h50 Indice PMI S&P Global manufacturier déf. / octobre



BERLIN - 08h00 Balance commerciale / septembre



- 09h55 Indice PMI S&P Global manufacturier déf. / octobre



LONDRES - 10h00 Indice PMI S&P Global manufacturier déf. zone euro / octobre



WASHINGTON - 13h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Axa / résultats des neuf premiers mois (après Bourse)



- CGG / résultats du T3



- Imerys / résultats du T3 (07h15)



LONDRES - GSK / résultats du T3



MILAN - Ferrari / résultats du T3



COPENHAGUE - Novo Nordisk / résultats du T3



NEW YORK - Qualcomm / résultats du T4



- Estée Lauder / résultats du T1



- CVS Health / résultats du T3



- AIG / résultats du T3



- MetLife / résultats du T3



- Humana / résultats du T3



JEUDI 3 NOVEMBRE



Marchés fermés au Japon



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



FRANCFORT - 09h05 Participation de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, à un colloque organisé par la banque centrale de Lettonie



LONDRES - 13h00 Communiqué de politique monétaire de la Banque d'Angleterre



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PEKIN - Indice PMI Caixin des services / octobre



LONDRES - 10h30 Indice PMI des services définitif / octobre



WASHINGTON - 13h30 Inscriptions au chômage / semaine au 29 octobre



- 15h00 Indice ISM des services / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - BNP Paribas / résultats du T3



- Stellantis / chiffre d'affaires du T3



- Teleperformance / chiffre d'affaires du T3



- Legrand / résultats du T3



- JCDecaux / chiffre d'affaires du T3



- Eiffage / chiffre d'affaires du T3



- Euronext / résultats du T3 (après Bourse)



- Neoen / chiffre d'affaires des neuf premiers mois



- SES / chiffre d'affaires du T3



BRUXELLES - Solvay / résultats du T3



FRANCFORT - BMW / résultats du T3



- Zalando / résultats du T3



AMSTERDAM - ING / résultats du T3



MILAN - Enel / résultats du T3



COPENHAGUE - Maersk / résultats du T3 (Rédaction de Paris)



NEW YORK - Moderna / résultats du T3



- Starbucks / résultats du T4



- Warner Bros Discovery / résultats du T3



- Kellogg / résultats du T3



- Cigna / résultats du T3



- Under Armour / résultats du T2



- Royal Caribbean Cruises / résultats du T3



VENDREDI 4 NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



FRANCFORT - 10h30 Discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), à l'invitation de la banque centrale de Lettonie



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / septembre



- 09h55 Indice PMI S&P Global des services définitif / octobre



PARIS - 08h45 Production industrielle / septembre



- 08h45 Emploi salairé / T3



- 09h50 Indice PMI S&P Global des services définitif / octobre



LONDRES - 10h00 Indice PMI S&P Global des services déf. zone euro / octobre



WASHINGTON - 13h30 Créations d'emplois, taux de chômage, salaires / octobre



SOCIÉTÉS



PARIS - Société générale / résultats du T3



- Spie / chiffre d'affaires des neuf premiers mois



- ALD Automotive / chiffre d'affaires du T3



DIMANCHE 6 NOVEMBRE



Passage à l'heure d'hiver aux Etats-Unis, Washington et New York passent de GMT-4 à GMT-5



LUNDI 7 NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PEKIN - Balance commerciale / octobre



BERLIN - 08h00 Production industrielle / septembre



SOCIÉTÉS



PARIS - Altarea / résultats du T3



MARDI 8 NOVEMBRE



ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET GÉNÉRALE



BRUXELLES - Réunion de l'Ecofin



WASHINGTON - Elections de mi-mandat



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



PARIS - 08h45 Balance commerciale / septembre



BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail / septembre



SOCIÉTÉS



PARIS - Carrefour annonce son nouveau plan stratégique



- Eurazeo / chiffre d'affaires du T3



- Orpea / chiffre d'affaires du T3



- Rubis / chiffre d'affaires du T3 (après Bourse)



FRANCFORT - Bayer / résultats du T3



LONDRES - AB Foods / résultats annuels (Rédaction de Paris)