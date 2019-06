Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 15 juin (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

SAMEDI 15 JUIN

BARCELONE - Ada Colau, la maire sortante de Barcelone, devrait être élue pour un second mandat avec le soutien des huit élus socialistes du conseil municipal et des six élus de la liste que conduisait Manuel Valls aux élections du 26 mai dernier.

DIMANCHE 16 JUIN

HONG KONG - Nouvelle manifestation à l'appel du Front civique des droits de l'homme contre le projet de loi de l'exécutif hongkongais autorisant les extraditions vers la Chine. Ses opposants y voient une atteinte aux libertés garanties par l'accord négocié entre Londres et Pékin qui a abouti à la rétrocession de l'ancienne colonie britannique en 1997.

LONDRES - Channel 4 organise un débat entre candidats à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. La participation de Boris Johnson n'est pas acquise.

MARDI 18 JUIN

LONDRES - Suite du processus de désignation du successeur de Theresa May avec un deuxième tour de scrutin au sein du groupe des députés conservateurs à la Chambre des communes. Résultats attendus vers 17h00 GMT.

LONDRES - La BBC organise un débat entre les candidats au poste de Theresa May. Boris Johnson pourrait y participer.

ORLANDO, Floride - Donald Trump lance officiellement sa campagne pour l'élection présidentielle américaine de 2020.

MERCREDI 19 JUIN

LA HAYE - Les enquêteurs chargés de l'affaire du vol MH17 de Malaysia Airlines, abattu voici cinq ans au-dessus de l'est de l'Ukraine, présentent leurs conclusions à la presse et aux familles. D'après des médias néerlandais, ils pourraient annoncer des poursuites à l'encontre de suspects. L'avion a été abattu au-dessus de territoires tenus par les séparatistes prorusses, alors qu'il assurait la liaison entre Amsterdam et la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, et ses 298 occupants ont péri dans la catastrophe.

WASHINGTON - Hope Hicks, ancienne directrice de la communication de la Maison blanche et ex-proche conseillère de Donald Trump, témoigne à huis clos devant la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, qui attend des informations sur les liens entre l'équipe de campagne Trump et la Russie en 2016.

CARACAS - Michelle Bachelet, haute commissaire de l'Onu aux droits de l'homme, se rend au Venezuela (jusqu'au 21 juin) pour des entretiens séparés avec le président Nicolas Maduro et l'opposant Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale qui s'est proclamé chef de l'Etat par intérim.

JEUDI 20-VENDREDI 21 JUIN

BRUXELLES - Conseil européen consacré aux nominations aux principaux postes à pourvoir au sein de l'UE (présidences de la Commission, du Conseil et de la Banque centrale européenne et Haut représentant pour les affaires étrangères).

DIMANCHE 23 JUIN

ISTANBUL - Nouvelles élections législatives à Istanbul après l'annulation du scrutin remporté le 31 mars dans la plus grande ville de Turquie par le Parti républicain du peuple (CHP, opposition laïque) sur un recours engagé par le parti de l'AKP au pouvoir.

MARDI 25-MERCREDI 26 JUIN

MANAMA - Conférence économique pour les Palestiniens organisé par les Etats-Unis dans la capitale de Bahreïn, premier volet du plan de Donald Trump pour la paix au Proche-Orient.

VENDREDI 28-SAMEDI 29 JUIN

OSAKA - Sommet du G20.

MARDI 2-JEUDI 4 JUILLET

STRASBOURG - Session inaugurale du nouveau Parlement européen.

DIMANCHE 7 JUILLET

ATHENES - Elections législatives anticipées en Grèce.

SAMEDI 20 JUILLET (SOUS RÉSERVE)

LONDRES - Nouvelle manifestation anti-Brexit.

KABOUL - Election présidentielle en Afghanistan.

LUNDI 22 JUILLET

LONDRES - Le vote des adhérents du Parti conservateur britannique appelés à départager les deux derniers candidats encore en lice pour la succession de Theresa May doit s'achever dans la semaine.

SAMEDI 24-LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Sommet du G7.

SEPTEMBRE (date à préciser)

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes doit se tenir à Manhattan.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit après le délai supplémentaire accordé par les dirigeants de l'Union européenne.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

