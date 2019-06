Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 22 juin (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

SAMEDI 22 JUIN

NOUAKCHOTT - Election présidentielle en Mauritanie.

DIMANCHE 23 JUIN

ISTANBUL - Nouvelles élections législatives à Istanbul après l'annulation du scrutin remporté le 31 mars dans la plus grande ville de Turquie par le Parti républicain du peuple (CHP, opposition laïque) sur un recours engagé par le parti de l'AKP au pouvoir.

MARDI 25-MERCREDI 26 JUIN

MANAMA - Conférence économique pour les Palestiniens organisé par les Etats-Unis dans la capitale de Bahreïn, premier volet du plan de Donald Trump pour la paix au Proche-Orient.

MERCREDI 26 JUIN

TOKYO - Emmanuel Macron au Japon pour une visite d'Etat de deux jours avant le sommet des pays du G20.

JEUDI 27 JUIN

ISLAMABAD - Le président afghan Ashraf Ghani en visite officielle au Pakistan (prévue sur deux jours).

VENDREDI 28 JUIN

OSAKA - Ouverture du sommet des pays du G20 (prévu sur deux jours).

VIENNE - Des représentants de l'Iran et des cinq autres pays signataires de l'accord de juillet 2015 encadrant le programme nucléaire de la république islamique se retrouvent à Vienne pour discuter des moyens de sauver ce plan d'action dont les Etats-Unis se sont retirés il y a plus d'un an.

DIMANCHE 30 JUIN

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne tenteront de s'accorder sur le nom du prochain président de la Commission européenne.

MARDI 2-JEUDI 4 JUILLET

STRASBOURG - Session inaugurale du nouveau Parlement européen.

SAMEDI 6 JUILLET

BRUXELLES - Départ du Tour de France (arrivée le 28 juillet sur les Champs-Elysées).

DIMANCHE 7 JUILLET

ATHENES - Elections législatives anticipées en Grèce.

MERCREDI 17-JEUDI 18 JUILLET

PARIS - G7 des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales à Chantilly (Yvelines)

SAMEDI 20 JUILLET

LONDRES - Nouvelle manifestation anti-Brexit.

KABOUL - (SOUS RÉSERVE) Election présidentielle en Afghanistan.

LUNDI 22 JUILLET

LONDRES - Le vote des adhérents du Parti conservateur britannique appelés à départager Boris Johnson et Jeremy Hunt, les deux derniers candidats encore en lice pour la succession de Theresa May, doit s'achever dans la semaine.

SAMEDI 24-LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Sommet du G7.

SEPTEMBRE (date à préciser)

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes doit se tenir à Manhattan.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit après le délai supplémentaire accordé par les dirigeants de l'Union européenne.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français (Arthur Connan pour le service français)