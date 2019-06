Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 25 juin (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

MARDI 25-MERCREDI 26 JUIN

MANAMA - Conférence économique pour les Palestiniens organisé par les Etats-Unis dans la capitale de Bahreïn, premier volet du plan de Donald Trump pour la paix au Proche-Orient.

MERCREDI 26 JUIN

TOKYO - Emmanuel Macron au Japon pour une visite d'Etat de deux jours avant le sommet des pays du G20.

SEOUL - Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman en visite en Corée du Sud.

JEUDI 27 JUIN

ISLAMABAD - Le président afghan Ashraf Ghani en visite officielle au Pakistan (prévue sur deux jours).

VENDREDI 28 JUIN

OSAKA - Ouverture du sommet des pays du G20 (prévu sur deux jours).

VIENNE - Des représentants de l'Iran et des cinq autres pays signataires de l'accord de juillet 2015 encadrant le programme nucléaire de la république islamique se retrouvent à Vienne pour discuter des moyens de sauver ce plan d'action dont les Etats-Unis se sont retirés il y a plus d'un an.

DIMANCHE 30 JUIN

BRUXELLES - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne tenteront de s'accorder sur le nom du prochain président de la Commission européenne.

MARDI 2-JEUDI 4 JUILLET

STRASBOURG - Session inaugurale du nouveau Parlement européen.

SAMEDI 6 JUILLET

BRUXELLES - Départ du Tour de France (arrivée le 28 juillet sur les Champs-Elysées).

DIMANCHE 7 JUILLET

ATHENES - Elections législatives anticipées en Grèce.

MERCREDI 17-JEUDI 18 JUILLET

PARIS - G7 des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales à Chantilly (Yvelines)

SAMEDI 20 JUILLET

LONDRES - Nouvelle manifestation anti-Brexit.

KABOUL - (SOUS RÉSERVE) Election présidentielle en Afghanistan.

LUNDI 22 JUILLET

LONDRES - Le vote des adhérents du Parti conservateur britannique appelés à départager Boris Johnson et Jeremy Hunt, les deux derniers candidats encore en lice pour la succession de Theresa May, doit s'achever dans la semaine.

SAMEDI 24-LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Sommet du G7.

SEPTEMBRE (date à préciser)

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes doit se tenir à Manhattan.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit après le délai supplémentaire accordé par les dirigeants de l'Union européenne.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

