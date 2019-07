Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 5 juillet (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

VENDREDI 5 JUILLET

GENEVE - Rapport sur la situation au Venezuela devant le Conseil des Nations unies aux droits de l'homme.

SAMEDI 6 JUILLET

LONDRES - Envoi des bulletins de vote aux quelque 160.000 adhérents du Parti conservateur britannique appelés à choisir entre Boris Johnson et Jeremy Hunt le successeur de Theresa May à la tête du parti et du gouvernement.

BRUXELLES - Départ du Tour de France cycliste (arrivée le 28 juillet sur les Champs-Elysées).

DIMANCHE 7 JUILLET

ATHENES - Elections législatives anticipées en Grèce.

TEHERAN - L'Iran présente de nouvelles mesures pour s'affranchir de l'accord sur le nucléaire de 2015 dénoncé par les Etats-Unis. Si les signataires de l'accord de 2015 ne tiennent pas leurs promesses à cette date, a précisé le président iranien Hassan Rohani, l'Iran relancera les activités d'origine de son réacteur d'Arak et enrichira son uranium à plus de 3,67%.

LUNDI 8 JUILLET

KIEV - Sommet Union européenne-Ukraine.

MARDI 9 JUILLET

WASHINGTON - Donald Trump reçoit l'émir du Qatar, cheikh Tamimm ben Hamad al Thani.

MERCREDI 17 JUILLET

WASHINGTON - Audition du procureur spécial Robert Mueller devant les commissions des Affaires juridiques et du Renseignement de la Chambre des représentants.

MERCREDI 17-JEUDI 18 JUILLET

PARIS - G7 des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales à Chantilly (Yvelines).

SAMEDI 20 JUILLET

LONDRES - Nouvelle manifestation anti-Brexit.

KABOUL - (SOUS RÉSERVE) Election présidentielle en Afghanistan.

DIMANCHE 21 JUILLET

TOKYO - Elections à la chambre haute de la Diète.

MARDI 23 JUILLET

LONDRES - Le Parti conservateur dira qui de Boris Johnson ou de Jeremy Hunt a été choisi par les adhérents du parti pour succéder à Theresa May.

MERCREDI 24 JUILLET

LONDRES - Passation de pouvoirs entre Theresa May et son successeur.

SAMEDI 24-LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Sommet du G7.

SEPTEMBRE (date à préciser)

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes doit se tenir à Manhattan.

MARDI 17 SEPTEMBRE

JERUSALEM - Elections législatives anticipées en Israël.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

VIENNE - Elections législatives en Autriche.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit après le délai supplémentaire accordé par les dirigeants de l'Union européenne.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

