Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 26 août (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Conclusion du sommet du G7.

MARDI 27 AOÛT

ROME - Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, reprend ses consultations afin de déterminer s'il est possible de former un nouveau gouvernement ou s'il faudra des élections anticipées.

MERCREDI 28 août

VENISE - Ouverture de la 76e Mostra, le festival de cinéma de Venise.

JEUDI 29 AOÛT

VIENNE - Rapport trimestriel de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) sur le programme nucléaire iranien.

SAMEDI 31 AOÛT

VARSOVIE - Donald Trump est attendu en visite en Pologne à l'occasion du 80e anniversaire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale.

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE

BERLIN - Elections régionales dans le land de Brandebourg et le land de Saxe.

MARDI 3 SEPTEMBRE

LONDRES - Rentrée parlementaire à la Chambre des communes après la pause estivale. Le dossier du Brexit sera de nouveau à l'agenda des parlementaires, dont une majorité est hostile à une sortie sans accord de l'Union européenne.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

MAPUTO/ANTANANARIVO/PORT LOUIS - Le pape François entame une visite au Mozambique, à Madagascar puis à Maurice (jusqu'au 10 septembre).

LONDRES - Rapport du gouvernement britannique sur la tentative de rétablissement du gouvernement de "dévolution" nord-irlandais où unionistes protestants et nationalistes catholiques se partagent le pouvoir. Les institutions autonomes sont suspendues depuis janvier 2017.

LUNDI 9 SEPTEMBRE

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes doit se tenir à Manhattan. Weinstein a décidé de plaider non coupable des cinq chefs d'inculpation retenus contre lui, y compris ceux de viol et d'agression sexuelle. S'il est reconnu coupable, il risque la prison à perpétuité.

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

TUNIS - Election présidentielle en Tunisie.

MARDI 17 SEPTEMBRE

JERUSALEM - Elections législatives anticipées en Israël.

LUNDI 23 SEPTEMBRE

NEW YORK - Sommet sur le climat au siège new-yorkais des Nations unies.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

KABOUL - Election présidentielle en Afghanistan.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

VIENNE - Elections législatives en Autriche.

MARDI 1ER OCTOBRE

PEKIN - 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

VARSOVIE - Elections législatives en Pologne.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse.

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

WASHINGTON - Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à hauteur de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo. Ces taxes devaient dans un premier temps entrer en vigueur le 1er septembre 2019.

