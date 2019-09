Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 18 septembre (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

ROME - Emmanuel Macron rencontre le président de la République italienne Sergio Mattarella et le président du Conseil, Giuseppe Conte.

NATIONS UNIES - Conférence de presse du secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, avant l'assemblée générale annuelle des Nations unies.

WASHINGTON - Une délégation chinoise, conduite par le vice-ministre des Finances Liao Min, se rend aux Etats-Unis pour des discussions sur le commerce.

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

PARIS - Emmanuel Macron reçoit le Premier ministre libanais, Saad Hariri.

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

BRIGHTON, Angleterre (jusqu'au 25) - Congrès annuel du Parti travailliste britannique.

WASHINGTON (jusqu'au 27) - Le Premier ministre indien Narendra Modi en visite officielle aux Etats-Unis.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

NEW YORK - Sommet One Planet présidé par Emmanuel Macron.

LUNDI 23 SEPTEMBRE

NEW YORK - Sommet sur le climat au siège new-yorkais des Nations unies.

MADRID - Date-butoir pour la formation d'un gouvernement espagnol, faute de quoi de nouvelles élections législatives auront lieu le 10 novembre.

LA VALETTE - Plusieurs ministres de l'Intérieur de l'UE se réunissent à Malte pour discuter d'un mécanisme durable de répartition des migrants secourus en mer et acheminés par des navires humanitaires vers des ports italiens.

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

KABOUL - Election présidentielle en Afghanistan.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

MANCHESTER, Angleterre (jusqu'au 2 octobre) - Congrès annuel du Parti conservateur britannique.

VIENNE - Elections législatives en Autriche.

MARDI 1ER OCTOBRE

PEKIN - 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine.

LUNDI 7 OCTOBRE

LONDRES/PARIS - Le groupe écologiste Extinction Rebellion, qui mène des actions coup de poing pour exiger des gouvernements qu'ils agissent contre le changement climatique, veut paralyser Londres et d'autres grandes villes comme Paris.

STOCKHOLM - Annonce du prix Nobel de médecine.

MARDI 8 OCTOBRE

STOCKHOLM - Annonce du prix Nobel de physique.

MERCREDI 9 OCTOBRE

STOCKHOLM - Annonce du prix Nobel de chimie.

JEUDI 10 OCTOBRE

STOCKHOLM - Annonce du prix Nobel de littérature pour 2018 et 2019.

VENDREDI 11 OCTOBRE

OSLO - Annonce du prix Nobel de la paix.

DIMANCHE 13 OCTOBRE

VARSOVIE - Elections législatives en Pologne.

LUNDI 14 OCTOBRE

LONDRES - Reprise des travaux parlementaires à Westminster après le discours de la Reine.

STOCKHOLM - Annonce du prix Nobel d'économie, officiellement désigné sous l'appellation de prix de la Sveriges Riksbank en Sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel.

JEUDI 17-VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

SAMEDI 19 OCTOBRE

LONDRES - Date butoir donné à Boris Johnson par l'opposition anti-No Deal à la Chambre des communes pour faire ratifier un nouvel accord de Brexit ou obtenir l'aval du Parlement à un divorce sans accord, faute de quoi la loi adoptée par les opposants et promulguée contraint le Premier ministre britannique à demander un nouveau report de trois mois du Brexit, jusqu'à fin janvier 2020.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse.

LUNDI 21 OCTOBRE

OTTAWA - Elections fédérales au Canada.

MARDI 22 OCTOBRE

STRASBOURG - Vote d'investiture de la nouvelle Commission européenne

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

MADRID - Elections anticipées en Espagne

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

VENDREDI 6-DIMANCHE 8 DECEMBRE

ERFURT, Allemagne - Congrès annuel du SPD, partenaire d'Angela Merkel dans la coalition au pouvoir.

JEUDI 12 DECEMBRE

ALGER - Election présidentielle en Algérie.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

WASHINGTON - Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à hauteur de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo. Ces taxes devaient dans un premier temps entrer en vigueur le 1er septembre 2019.

LUNDI 6 JANVIER 2020

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumée sur deux femmes doit s'ouvrir à Manhattan. ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français