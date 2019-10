Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 20 octobre (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

LA PAZ - Elections présidentielle et législatives en Bolivie. Pour être élu dès le premier tour, un candidat à la présidence doit obtenir plus de 40% des suffrages exprimés et avoir au moins dix points d'avance sur son rival le plus proche. Selon les derniers sondages disponibles, les intentions de vote suggèrent qu'Evo Morales, le président sortant au pouvoir depuis 2006, pourrait être contraint à un second tour.

BRUXELLES - Au lendemain du nouveau coup de théâtre dans le feuilleton du Brexit, les ambassadeurs des Vingt-Sept pays membres de l'UE se retrouvent pour évoquer la suite du processus.

BERNE - Elections fédérales en Suisse.

LUNDI 21 OCTOBRE

OTTAWA - Elections fédérales au Canada.

MARDI 22 OCTOBRE

SOTCHI, Russie - Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'entretient du dossier syrien avec Vladimir Poutine.

MERCREDI 23 OCTOBRE

BRUXELLES - Conférence de presse du secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à la veille d'une réunion de deux jours des ministres de la Défense des pays de l'Alliance, où il devrait beaucoup être question de l'offensive de la Turquie, membre de l'Otan, en Syrie.

JEUDI 24-VENDREDI 25 OCTOBRE

BRUXELLES - Réunion des ministres de la Défense des pays de l'Otan, dont la Turquie fait partie.

DIMANCHE 27 OCTOBRE

BUENOS AIRES - Elections présidentielle et législatives en Argentine.

JEUDI 31 OCTOBRE

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date - théorique - du Brexit.

VENDREDI 1ER NOVEMBRE

BRUXELLES - Prise de fonction de la nouvelle Commission européenne, présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen.

FRANCFORT - Christine Lagarde succède à Mario Draghi à la présidence de la Banque centrale européenne.

JEUDI 7 NOVEMBRE

KABOUL - Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle afghane du 28 septembre.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

MADRID - Elections anticipées en Espagne.

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

COLOMBO - Election présidentielle au Sri Lanka.

SAMEDI 16 NOVEMBRE-DIMANCHE 17 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - Sommet de l'Apec, le forum de Coopération Asie-Pacifique, en présence des présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping qui pourraient signer à cette occasion la "phase 1" d'un accord commercial.

VENDREDI 6-DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

ERFURT, Allemagne - Congrès annuel du SPD, partenaire d'Angela Merkel dans la coalition au pouvoir.

JEUDI 12 DÉCEMBRE

ALGER - Election présidentielle en Algérie.

JEUDI 12-VENDREDI 13 DÉCEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

WASHINGTON - Donald Trump menace d'imposer des droits de douane à hauteur de 10% sur certains produits chinois importés, dont les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les consoles de jeu vidéo. Ces taxes devaient dans un premier temps entrer en vigueur le 1er septembre 2019.

LUNDI 6 JANVIER 2020

NEW YORK - Le procès pénal de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumée sur deux femmes doit s'ouvrir à Manhattan. ------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français