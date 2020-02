Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 29 février (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

SAMEDI 29 FEVRIER

WASHINGTON - Primaire démocrate en Caroline du Sud dans l'optique de la présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis.

DOHA - Les Etats-Unis et les taliban afghans pourraient signer un accord de paix au terme d'une période-test de sept jours de trêve.

BRATISLAVA - Election législatives en Slovaquie.

LUNDI 2 MARS

JERUSALEM - Elections législatives en Israël.

BRUXELLES (jusqu'au jeudi 5) - Le premier cycle de discussions sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni entre les négociateurs européen Michel Barnier et britannique David Frost et leurs équipes débute à 11h00 GMT.

MARDI 3 MARS

WASHINGTON - "Super Tuesday" de la primaire démocrate dans l'optique de la présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis (la Californie, le Texas et douze autres Etats sont concernés).

JEUDI 5 MARS

BRUXELLES - Conférence de presse de Michel Barnier à 15h00 GMT au terme du premier cycle de discussions sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

VIENNE (et vendredi 6) - Réunion ministérielle de l'Opep, suivie de l'Opep+

MERCREDI 11 MARS

NEW YORK - Annonce de la peine d'emprisonnement de Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol.

DIMANCHE 15 MARS

PARIS - Elections municipales en France.

MARDI 17 MARS

JERUSALEM - Ouverture du procès pour corruption, fraude et abus de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

DIMANCHE 22 MARS

PARIS - Elections municipales en France.

JEUDI 26-VENDREDI 27 MARS

BRUXELLES - Conseil européen.

SAMEDI 4 AVRIL

LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête.

MERCREDI 22 AVRIL

MOSCOU - Référendum sur les amendements à la Constitution russe proposés par Vladimir Poutine.

SAMEDI 25 AVRIL

BERLIN - Congrès extraordinaire de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) pour désigner un nouveau chef de file après la démission de sa présidente Annegret Kramp-Karrenbauer.

DIMANCHE 3 MAI

LA PAZ - Election présidentielle en Bolivie.

MARDI 12 MAI-SAMEDI 23 MAI

CANNES - 73e édition du Festival de Cannes dont le jury sera présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee.

VENDREDI 12 JUIN-DIMANCHE 12 JUILLET

EURO de football organisé dans douze pays. Le match d'ouverture opposera l'Italie et la Turquie au stade Olympique de Rome. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley, à Londres.

LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET

MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate.

VENDREDI 24 JUILLET-DIMANCHE 9 AOÛT

TOKYO - La capitale japonaise accueille les Jeux olympiques d'été.

LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT

CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain.

MARDI 29 SEPTEMBRE

WASHINGTON - L'Indiana accueille le premier des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

JEUDI 15 OCTOBRE

WASHINGTON - Le Michigan accueille le deuxième des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

JEUDI 22 OCTOBRE

WASHINGTON - Le Tennessee accueille le dernier débat prévu entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

SAMEDI 31 OCTOBRE

ABIDJAN - Election présidentielle en Côte d'Ivoire.

MARDI 3 NOVEMBRE

WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain).

