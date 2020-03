Agenda de l'actualité internationale politique et générale

PARIS, 4 MARS - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

MERCREDI 4 MARS

BRUXELLES (jusqu'au jeudi 5) - Poursuite du premier cycle de discussions sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, entre les négociateurs européen Michel Barnier et britannique David Frost et leurs équipes.

ATHÈNES - Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et le président du Conseil européen Charles Michel visiteront à Evros la frontière entre la Grèce et la Turquie où des milliers de migrants affluent pour tenter d'entrer dans l'Union européenne après la décision turque de ne plus bloquer le passage des migrants vers l'Europe.

JEUDI 5 MARS

BRUXELLES - Conférence de presse de Michel Barnier à 15h00 GMT au terme du premier cycle de discussions sur les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

MOSCOU - Vladimir Poutine reçoit son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans un contexte de tensions exacerbées par l'intervention turque en Syrie et par le soutien apporté par Moscou aux forces de Damas.

VIENNE (et vendredi 6) - Réunion ministérielle de l'Opep, suivie de l'Opep+

MARDI 10 MARS

STRASBOURG - Les vice-présidents de la Commission européenne, Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, présentent à Strasbourg la stratégie industrielle de l'UE, la stratégie pour les PME, le rapport sur les obstacles au marché unique et le plan d'action sur l'application des règles du marché unique.

MERCREDI 11 MARS

LONDRES - Le nouveau ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, annonce le premier budget post-Brexit du pays.

NEW YORK - Annonce de la peine d'emprisonnement de Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol.

DIMANCHE 15 MARS

PARIS - Elections municipales en France.

LUNDI 16 MARS

BRUXELLES - Réunion de l'Eurogroupe.

MARDI 17 MARS

JERUSALEM - Ouverture du procès pour corruption, fraude et abus de confiance du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

DIMANCHE 22 MARS

PARIS - Elections municipales en France.

JEUDI 26-VENDREDI 27 MARS

BRUXELLES - Conseil européen.

SAMEDI 4 AVRIL

LONDRES - Le Parti travailliste britannique, première force de l'opposition, dévoile le nom du successeur de Jeremy Corbyn à sa tête.

MERCREDI 22 AVRIL

MOSCOU - Référendum sur les amendements à la Constitution russe proposés par Vladimir Poutine.

SAMEDI 25 AVRIL

BERLIN - Congrès extraordinaire de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) pour désigner un nouveau chef de file après la démission de sa présidente Annegret Kramp-Karrenbauer.

DIMANCHE 3 MAI

LA PAZ - Election présidentielle en Bolivie.

MARDI 12 MAI-SAMEDI 23 MAI

CANNES - 73e édition du Festival de Cannes dont le jury sera présidé par le cinéaste new-yorkais Spike Lee.

VENDREDI 12 JUIN-DIMANCHE 12 JUILLET

EURO de football organisé dans douze pays. Le match d'ouverture opposera l'Italie et la Turquie au stade Olympique de Rome. Les demi-finales et la finale auront lieu au stade de Wembley, à Londres.

LUNDI 13-JEUDI 16 JUILLET

MILWAUKEE, Wisconsin - Convention nationale du Parti démocrate.

VENDREDI 24 JUILLET-DIMANCHE 9 AOÛT

TOKYO - La capitale japonaise accueille les Jeux olympiques d'été.

LUNDI 24-JEUDI 27 AOUT

CHARLOTTE, Caroline du Nord - Convention nationale du Parti républicain.

MARDI 29 SEPTEMBRE

WASHINGTON - L'Indiana accueille le premier des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

JEUDI 15 OCTOBRE

WASHINGTON - Le Michigan accueille le deuxième des trois débats prévus entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

JEUDI 22 OCTOBRE

WASHINGTON - Le Tennessee accueille le dernier débat prévu entre les candidats à l'élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis.

SAMEDI 31 OCTOBRE

ABIDJAN - Election présidentielle en Côte d'Ivoire.

MARDI 3 NOVEMBRE

WASHINGTON - Elections aux Etats-Unis (élection présidentielle, renouvellement de la Chambre des représentants et de 35 sièges au Sénat, dont 23 sont actuellement détenus par le Parti républicain).

