Agenda de l'actualité politique et générale internationale

PARIS, 2 décembre (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

DIMANCHE 2 DECEMBRE

KATOWICE, Pologne - Ouverture de la 24e Conférence des parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP-24). (jusqu'au 14 décembre)

MADRID - Elections régionales en Andalousie, premier test grandeur nature pour le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sanchez, arrivé au pouvoir en juin après la mise en minorité de Mariano Rajoy au Parlement.

MARDI 4 DECEMBRE

LONDRES - Début du débat à la Chambre des Communes sur l'accord de retrait de l'Union européenne.

VENDREDI 7-SAMEDI 8 DECEMBRE

HAMBOURG - Congrès annuel de l'Union chrétienne-démocrate. Les délégués éliront le successeur d'Angela Merkel, qui présidait la CDU depuis 2000 mais a annoncé à la suite du revers électoral de son parti aux élections régionales dans le Land de Hesse qu'elle ne solliciterait pas une prolongation de son bail à la tête du parti conservateur.

DIMANCHE 9 DECEMBRE

LONDRES - A l'appel du Parti de l'indépendance du Royaume-Uni (Ukip) et d'autres partisans du Brexit, manifestation contre l'accord négocié par Londres et Bruxelles et approuvé par les dirigeants de l'UE, qualifié de "trahison" de l'issue du référendum du 23 juin 2016.

EREVAN - Elections législatives en Arménie.

MARDI 11 DECEMBRE

LONDRES - Vote au parlement britannique sur l'accord de Brexit.

JEUDI 13-VENDREDI 14 DECEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

VENDREDI 14 DECEMBRE

KATOWICE, Pologne - Dernier jour de la 24e Conférence des parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP-24).

MARDI 18 DECEMBRE

WASHINGTON - Audience de fixation de la peine de Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump qui a reconnu avoir menti au FBI dans l'enquête sur une ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016.

MERCREDI 19 DECEMBRE

ANTANARIVO - Second tour de l'élection présidentielle à Madagascar.

DIMANCHE 23 DECEMBRE

KINSHASA - Elections présidentielle et législatives en République démocratique du Congo (RDC), où Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat.

2019

MARDI 1ER JANVIER

BRASILIA - Jair Bolsonaro, issu de l'extrême droite, prend ses fonctions à la présidence du Brésil.

JANVIER/FEVRIER (DATE PAS ENCORE PROGRAMMEE)

WASHINGTON - Le prochain sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pourrait avoir lieu en janvier ou en février prochain.

VENDREDI 8 FEVRIER

ALEXANDRIA, Virginie - Audience de fixation de la peine de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, pour fraudes fiscale et bancaire.

VENDREDI 22 FEVRIER

PARIS - 44e cérémonie des César décernés par l'Académie des arts et techniques du cinéma français.

DIMANCHE 24 FEVRIER

LOS ANGELES - 91e cérémonie des Oscar décernés par l'Académie des arts et des sciences du cinéma américain.

MARDI 5 MARS (A CONFIRMER)

WASHINGTON - Audience de fixation de la peine de Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump, pour conspiration contre les Etats-Unis et conspiration d'entrave à la justice. Manafort avait négocié un accord de coopération avec l'équipe du procureur spécial Robert Mueller. Ce dernier y a mis fin, accusant le consultant politique de lui avoir menti.

PRINTEMPS (SOUS RESERVE)

TRIPOLI - Initialement prévues le 10 décembre dernier, des élections législatives et présidentielle pourraient se tenir en Libye.

VENDREDI 29 MARS

LONDRES/BRUXELLES - Brexit: le Royaume-Uni sort officiellement de l'Union européenne à 23h00 GMT.

DIMANCHE 31 MARS

KIEV - Election présidentielle en Ukraine.

AVRIL/MAI (DATE PAS ENCORE PROGRAMMEE)

ALGER - Election présidentielle en Algérie.

SAMEDI 20 AVRIL (SOUS RÉSERVE)

KABOUL - Election présidentielle en Afghanistan.

MAI (DATE PAS ENCORE PROGRAMMEE)

NEW DELHI - Elections générales en Inde.

JEUDI 23-DIMANCHE 26 MAI

Elections européennes dans les pays de l'UE.

DIMANCHE 26 MAI

MADRID - Elections municipales en Espagne, notamment à Barcelone où Manuel Valls est candidat.

BRUXELLES - Elections législatives en Belgique.

------------------------------------------------------------------------------- Les informations politiques et générales en français Les informations économiques et financières en français