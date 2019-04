Agenda de l'actualité politique et générale internationale

PARIS, 2 avril (Reuters) - Agenda des événements à venir dans l'actualité internationale.

MARDI 2 AVRIL

LONDRES - Deux réunions du gouvernement de Theresa May sont prévues ce mardi: la première sera consacrée à la situation au sein du Parti conservateur et la seconde réunira les principaux ministres autour de May. Au total, les discussions devraient durer cinq heures.

JERUSALEM - Suite de la visite du président brésilien Jair Bolsonaro en Israël (jusqu'au 3 avril).

BRUXELLES - L'European Policy Centre, un cercle d'étude et de recherche sur l'Europe présidé par l'ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy, ancien président du Conseil européen, organise un débat sur le Brexit en présence de Michel Barnier, le négociateur en chef des Européens.

GENEVE - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) publie ses perspectives annuelles sur le commerce mondial.

MERCREDI 3 AVRIL

WASHINGTON - Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'adresse aux deux chambres du Congrès des Etats-Unis à l'occasion de la "réunion de printemps" des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance atlantique, délocalisé exceptionnellement de Bruxelles à Washington pour les 70 ans du traité de l'Atlantique-Nord.

VENDREDI 5 AVRIL

DINARD, Ille-et-Vilaine - Réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur des pays du G7.

LUNDI 8 AVRIL

MOSCOU - Le président turc Tayyip Recep Erdogan en visite en Russie.

MARDI 9 AVRIL

JERUSALEM - Elections législatives anticipées en Israël.

BRUXELLES - Sommet Union européenne-Chine dominé par la question des échanges commerciaux et de l'ouverture des marchés chinois.

MERCREDI 10 AVRIL

BRUXELLES - Nouveau sommet européen extraordinaire consacré au Brexit.

JEUDI 11 AVRIL

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump reçoit son homologue sud-coréen Moon Jae-in, avec lequel il évoquera notamment les négociations avec la Corée du Nord.

JEUDI 11 AVRIL-DIMANCHE 19 MAI

NEW DELHI - Elections générales en Inde.

VENDREDI 12 AVRIL

LONDRES/BRUXELLES - Nouvelle date du Brexit selon le calendrier fixé par les dirigeants de l'Union européenne à la Première ministre britannique Theresa May, qui n'est pas parvenue à faire adopter par son Parlement avant fin mars l'accord de retrait du Royaume-Uni.

REPORTE - JEUDI 18 AVRIL

REPORTE - ALGER - Election présidentielle en Algérie.

PRINTEMPS (SOUS RÉSERVE)

TRIPOLI - Initialement prévues le 10 décembre dernier, des élections législatives et présidentielle pourraient se tenir en Libye.

DIMANCHE 28 AVRIL

MADRID - Elections législatives anticipées en Espagne

SAMEDI 4 AU LUNDI 6 MAI

BANGKOK - Couronnement du roi Maha Vajiralongkorn près de deux ans après la mort de son père, Bhumibol Adulyadej.

LUNDI 6 MAI

NEW YORK (sous réserve) - Le procès de l'ex-producteur Harvey Weinstein pour agression sexuelle présumées sur deux femmes s'ouvre à Manhattan.

JEUDI 9 MAI

BANGKOK - Proclamation officielle des résultats des élections du 24 mars en Thaïlande, les premières depuis le coup d'Etat militaire de 2014.

DIMANCHE 19 MAI

NEW DELHI - Fin des élections générales en Inde.

JEUDI 23-DIMANCHE 26 MAI

Elections européennes dans les pays de l'UE.

DIMANCHE 26 MAI

MADRID - Elections municipales en Espagne, notamment à Barcelone où Manuel Valls est candidat.

BRUXELLES - Elections législatives en Belgique.

JUIN (date à préciser)

TOKYO - Visite au Japon du président Vladimir Poutine.

JEUDI 20 ET VENDREDI 21 JUIN

BRUXELLES - Conseil européen.

SAMEDI 20 JUILLET (SOUS RÉSERVE)

KABOUL - Election présidentielle en Afghanistan.

SAMEDI 24 AOÛT-LUNDI 26 AOÛT

BIARRITZ - Sommet du G7.

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 OCTOBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

DIMANCHE 20 OCTOBRE

BERNE - Elections fédérales en Suisse

DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE

SANTIAGO DU CHILI - 25e conférence des parties sur le changement climatique (COP25) au Chili.

JEUDI 12 ET VENDREDI 13 DECEMBRE

BRUXELLES - Conseil européen.

