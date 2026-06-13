Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 15 au 19 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine figurent Antin Infrastructure Partners, Worldline, GTT (Gaztransport), Rubis, Alten, Quadient, Exail Technologies, Coheris, Neovacs et Boostheat. Suivez ces événements clés pour rester informé des décisions importantes des grandes capitalisations européennes et américaines.

Lundi 15 juin 2026

Antin Infrastructure Partners : Détachement de dividende

Antin Infrastructure Partners : Détachement de dividende exceptionnelle

Viel & Cie : Détachement de dividende

Worldline : Split / Dividende Significatif

Voyageurs du Monde : Détachement de dividende

GENFIT : Assemblée Générale Annuelle

TBSO : Assemblée Générale Annuelle

Diagnostic Medical Systems : Assemblée Générale Annuelle

Encres DUBUIT : Assemblée Générale Annuelle

Mardi 16 juin 2026

GTT (Gaztransport : Assemblée Générale Annuelle

Rubis : Détachement de dividende

Gérard Perrier Industrie : Assemblée Générale Annuelle

Roche Bobois S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Entech : Assemblée Générale Annuelle

Catering International Services : Assemblée Générale Annuelle

Valerio Therapeutics : Assemblée Générale Annuelle

Coheris : Assemblée Générale Annuelle

AFYREN : Assemblée Générale Annuelle

MaaT Pharma : Assemblée Générale Annuelle

SMAIO : Assemblée Générale Annuelle

Acanthe Développement SE : Assemblée Générale Annuelle

Xilam Animation : Assemblée Générale Annuelle

ALTHEORA : Assemblée Générale Annuelle

Mare Nostrum : Assemblée Générale Annuelle

Mercredi 17 juin 2026

GTT (Gaztransport : Détachement de dividende

Compagnie de l'Odet SE : Assemblée Générale Annuelle

Planisware : Assemblée Générale Annuelle

Bénéteau : Détachement de dividende

LNA Santé : Assemblée Générale Annuelle

Arverne Group S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Riber : Assemblée Générale Annuelle

Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage : Détachement de dividende

Freelance.com : Détachement de dividende

Gévelot S.A. : Détachement de dividende

Capital B : Assemblée Générale Annuelle

Crosswood : Assemblée Générale Annuelle

Guillemot Corporation : Détachement de dividende

Klea Holding : Assemblée Générale Annuelle

Prodways Group : Assemblée Générale Annuelle

Stradim - Espace Finances : Assemblée Générale Annuelle

NFL Biosciences : Assemblée Générale Annuelle

Don't Nod Entertainment : Assemblée Générale Annuelle

Ethero : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 18 juin 2026

ALTEN : Assemblée Générale Annuelle

Quadient S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Groupe Guillin : Assemblée Générale Annuelle

Gérard Perrier Industrie : Détachement de dividende

Sidetrade S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Eurobio Scientific : Assemblée Générale Annuelle

StreamWIDE : Assemblée Générale Annuelle

Groupe SFPI : Assemblée Générale Annuelle

Keyrus : Assemblée Générale Annuelle

Carbios : Assemblée Générale Annuelle

Theraclion : Assemblée Générale Annuelle

MINT : Assemblée Générale Annuelle

DLSI : Assemblée Générale Annuelle

Hitechpros : Assemblée Générale Annuelle

Watera : Assemblée Générale Annuelle

Biosynex : Assemblée Générale Annuelle

VOGO : Assemblée Générale Annuelle

BOA Concept : Assemblée Générale Annuelle

Witbe : Assemblée Générale Annuelle

La Savonnerie de Nyons : Assemblée Générale Annuelle

Compagnie des Eaux de Royan : Assemblée Générale Annuelle

Dolfines : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 19 juin 2026

Compagnie du Cambodge : Assemblée Générale Annuelle

Financière Moncey Société anonyme : Assemblée Générale Annuelle

Société Industrielle et Financière de l'Artois : Assemblée Générale Annuelle

Exail Technologies : Assemblée Générale Annuelle

Dékuple : Assemblée Générale Annuelle

Coheris : Détachement de dividende

PAULIC Meunerie : Assemblée Générale Annuelle

LARGO : Assemblée Générale Annuelle

France Tourisme Immobilier SA : Assemblée Générale Annuelle

NEOVACS : Assemblée Générale Annuelle

Boostheat SA : Assemblée Générale Annuelle

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com