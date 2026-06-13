Lundi 15 juin 2026
Antin Infrastructure Partners : Détachement de dividende
Antin Infrastructure Partners : Détachement de dividende exceptionnelle
Viel & Cie : Détachement de dividende
Worldline : Split / Dividende Significatif
Voyageurs du Monde : Détachement de dividende
GENFIT : Assemblée Générale Annuelle
TBSO : Assemblée Générale Annuelle
Diagnostic Medical Systems : Assemblée Générale Annuelle
Encres DUBUIT : Assemblée Générale Annuelle
Mardi 16 juin 2026
GTT (Gaztransport : Assemblée Générale Annuelle
Rubis : Détachement de dividende
Gérard Perrier Industrie : Assemblée Générale Annuelle
Roche Bobois S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Entech : Assemblée Générale Annuelle
Catering International Services : Assemblée Générale Annuelle
Valerio Therapeutics : Assemblée Générale Annuelle
Coheris : Assemblée Générale Annuelle
AFYREN : Assemblée Générale Annuelle
MaaT Pharma : Assemblée Générale Annuelle
SMAIO : Assemblée Générale Annuelle
Acanthe Développement SE : Assemblée Générale Annuelle
Xilam Animation : Assemblée Générale Annuelle
ALTHEORA : Assemblée Générale Annuelle
Mare Nostrum : Assemblée Générale Annuelle
Mercredi 17 juin 2026
GTT (Gaztransport : Détachement de dividende
Compagnie de l'Odet SE : Assemblée Générale Annuelle
Planisware : Assemblée Générale Annuelle
Bénéteau : Détachement de dividende
LNA Santé : Assemblée Générale Annuelle
Arverne Group S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Riber : Assemblée Générale Annuelle
Société Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage : Détachement de dividende
Freelance.com : Détachement de dividende
Gévelot S.A. : Détachement de dividende
Capital B : Assemblée Générale Annuelle
Crosswood : Assemblée Générale Annuelle
Guillemot Corporation : Détachement de dividende
Klea Holding : Assemblée Générale Annuelle
Prodways Group : Assemblée Générale Annuelle
Stradim - Espace Finances : Assemblée Générale Annuelle
NFL Biosciences : Assemblée Générale Annuelle
Don't Nod Entertainment : Assemblée Générale Annuelle
Ethero : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 18 juin 2026
ALTEN : Assemblée Générale Annuelle
Quadient S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Groupe Guillin : Assemblée Générale Annuelle
Gérard Perrier Industrie : Détachement de dividende
Sidetrade S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Eurobio Scientific : Assemblée Générale Annuelle
StreamWIDE : Assemblée Générale Annuelle
Groupe SFPI : Assemblée Générale Annuelle
Keyrus : Assemblée Générale Annuelle
Carbios : Assemblée Générale Annuelle
Theraclion : Assemblée Générale Annuelle
MINT : Assemblée Générale Annuelle
DLSI : Assemblée Générale Annuelle
Hitechpros : Assemblée Générale Annuelle
Watera : Assemblée Générale Annuelle
Biosynex : Assemblée Générale Annuelle
VOGO : Assemblée Générale Annuelle
BOA Concept : Assemblée Générale Annuelle
Witbe : Assemblée Générale Annuelle
La Savonnerie de Nyons : Assemblée Générale Annuelle
Compagnie des Eaux de Royan : Assemblée Générale Annuelle
Dolfines : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 19 juin 2026
Compagnie du Cambodge : Assemblée Générale Annuelle
Financière Moncey Société anonyme : Assemblée Générale Annuelle
Société Industrielle et Financière de l'Artois : Assemblée Générale Annuelle
Exail Technologies : Assemblée Générale Annuelle
Dékuple : Assemblée Générale Annuelle
Coheris : Détachement de dividende
PAULIC Meunerie : Assemblée Générale Annuelle
LARGO : Assemblée Générale Annuelle
France Tourisme Immobilier SA : Assemblée Générale Annuelle
NEOVACS : Assemblée Générale Annuelle
Boostheat SA : Assemblée Générale Annuelle
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