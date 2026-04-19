Bienvenue dans l'agenda des dividendes et des assemblées générales des sociétés cotées de la semaine du 20 au 24 avril 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, retrouvez Hermès International, LVMH, Vinci, Danone, Vivendi, L'Oréal, Veolia Environnement, et Christian Dior SE.

Mardi 21 avril 2026

Hermès International : Détachement de dividende

VINCI : Détachement de dividende

Vivendi SE : Assemblée Générale Annuelle

TF1 : Détachement de dividende

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : Détachement de dividende

Mercredi 22 avril 2026

Rexel : Assemblée Générale Annuelle

Gecina : Assemblée Générale Annuelle

Vivendi SE : Détachement de dividende

Fountaine Pajot : Détachement de dividende

SergeFerrari Group : Assemblée Générale Annuelle

Jeudi 23 avril 2026

LVMH : Assemblée Générale Annuelle

Christian Dior SE : Assemblée Générale Annuelle

Danone : Assemblée Générale Annuelle

Veolia Environnement : Assemblée Générale Annuelle

Bouygues SA : Assemblée Générale Annuelle

FDJ United : Assemblée Générale Annuelle

OPmobility SE : Assemblée Générale Annuelle

Stef : Assemblée Générale Annuelle

Mercialys : Assemblée Générale Annuelle

Savencia : Assemblée Générale Annuelle

Vendredi 24 avril 2026

L'Oréal : Assemblée Générale Annuelle

LISI S.A. : Assemblée Générale Annuelle

Verallia : Assemblée Générale Annuelle

Interparfums : Assemblée Générale Annuelle

Séché Environnement SA : Assemblée Générale Annuelle

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

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