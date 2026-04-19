Mardi 21 avril 2026
Hermès International : Détachement de dividende
VINCI : Détachement de dividende
Vivendi SE : Assemblée Générale Annuelle
TF1 : Détachement de dividende
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence : Détachement de dividende
Mercredi 22 avril 2026
Rexel : Assemblée Générale Annuelle
Gecina : Assemblée Générale Annuelle
Vivendi SE : Détachement de dividende
Fountaine Pajot : Détachement de dividende
SergeFerrari Group : Assemblée Générale Annuelle
Jeudi 23 avril 2026
LVMH : Assemblée Générale Annuelle
Christian Dior SE : Assemblée Générale Annuelle
Danone : Assemblée Générale Annuelle
Veolia Environnement : Assemblée Générale Annuelle
Bouygues SA : Assemblée Générale Annuelle
FDJ United : Assemblée Générale Annuelle
OPmobility SE : Assemblée Générale Annuelle
Stef : Assemblée Générale Annuelle
Mercialys : Assemblée Générale Annuelle
Savencia : Assemblée Générale Annuelle
Vendredi 24 avril 2026
L'Oréal : Assemblée Générale Annuelle
LISI S.A. : Assemblée Générale Annuelle
Verallia : Assemblée Générale Annuelle
Interparfums : Assemblée Générale Annuelle
Séché Environnement SA : Assemblée Générale Annuelle
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