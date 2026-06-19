Lundi 22 juin 2026
USA & Canada
Alimentation Couche-Tard Inc. : Publication des résultats
Mardi 23 juin 2026
France
Prismaflex International : Publication des résultats
Europe
ICON Public Limited Company : Publication des résultats
Bunzl plc : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
FedEx Corporation : Publication des résultats
Carnival Corporation Ltd. : Publication des résultats
Sunbelt Rentals Holdings, Inc. : Publication des résultats
Mercredi 24 juin 2026
USA & Canada
Micron Technology, Inc. : Publication des résultats
Paychex, Inc. : Publication des résultats
Bunzl plc : Publication des résultats d'exploitation
Jeudi 25 juin 2026
France
OVH Groupe : Publication évolution de l'activité
Europe
Hennes & Mauritz AB : Publication des résultats
Wise Group plc : Publication des résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com