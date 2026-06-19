Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 22 au 26 juin 2026. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve Alimentation Couche-Tard, FedEx, Carnival Corporation, Bunzl plc, Hennes & Mauritz, OVH Groupe et Paychex, mais surtout Micron, néostar de l'IA.

Lundi 22 juin 2026

USA & Canada

Alimentation Couche-Tard Inc. : Publication des résultats

Mardi 23 juin 2026

France

Prismaflex International : Publication des résultats

Europe

ICON Public Limited Company : Publication des résultats

Bunzl plc : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

FedEx Corporation : Publication des résultats

Carnival Corporation Ltd. : Publication des résultats

Sunbelt Rentals Holdings, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 24 juin 2026

USA & Canada

Micron Technology, Inc. : Publication des résultats

Paychex, Inc. : Publication des résultats

Bunzl plc : Publication des résultats d'exploitation

Jeudi 25 juin 2026

France

OVH Groupe : Publication évolution de l'activité

Europe

Hennes & Mauritz AB : Publication des résultats

Wise Group plc : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

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