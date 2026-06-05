Mardi 9 juin 2026
France
Groupe Partouche : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Robinhood Markets, Inc. : Publication des résultats d'exploitation
Casey's General Stores, Inc. : Publication des résultats
Mercredi 10 juin 2026
France
Figeac Aéro : Publication des résultats
USA & Canada
Oracle Corporation : Publication des résultats
Jeudi 11 juin 2026
France
Oeneo : Publication des résultats
Groupe LDLC : Publication des résultats
Europe
BT Group plc : Publication des résultats
Halma plc : Publication des résultats
LPP SA : Publication des résultats
USA & Canada
Adobe Inc. : Publication des résultats
Dollarama Inc. : Publication des résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
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