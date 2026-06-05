Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de cette semaine (8-12 juin 2026). Parmi les principales annonces de la semaine figurent Oracle Corporation, Adobe Inc., BT Group plc, Halma plc, LPP SA, Dollarama Inc., Groupe Partouche, Figeac Aéro, Groupe LDLC et Oeneo. Ne manquez pas ces résultats clés qui rythmeront la semaine financière.

Mardi 9 juin 2026

France

Groupe Partouche : Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Robinhood Markets, Inc. : Publication des résultats d'exploitation

Casey's General Stores, Inc. : Publication des résultats

Mercredi 10 juin 2026

France

Figeac Aéro : Publication des résultats

USA & Canada

Oracle Corporation : Publication des résultats

Jeudi 11 juin 2026

France

Oeneo : Publication des résultats

Groupe LDLC : Publication des résultats

Europe

BT Group plc : Publication des résultats

Halma plc : Publication des résultats

LPP SA : Publication des résultats

USA & Canada

Adobe Inc. : Publication des résultats

Dollarama Inc. : Publication des résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com