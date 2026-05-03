Lundi 4 mai 2026
France
Elis : Publication évolution de l'activité
Vicat : Publication évolution de l'activité
Bénéteau : Publication évolution de l'activité
Bilendi : Publication évolution de l'activité
Europe
UniCredit S.p.A. : Publication des résultats
USA & Canada
Palantir Technologies Inc. : Publication des résultats
Vertex Pharmaceuticals Incorporated : Publication des résultats
Williams Companies, Inc. : Publication des résultats
Diamondback Energy, Inc. : Publication des résultats
ON Semiconductor Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
National Australia Bank Limited : Publication des résultats
Mardi 5 mai 2026
France
AXA : Publication évolution de l'activité
JCDECAUX SE : Publication évolution de l'activité
Rubis : Publication évolution de l'activité
Trigano : Publication des résultats
Viridien : Publication des résultats
Oeneo : Publication évolution de l'activité
NRJ GROUP : Publication des résultats
Figeac Aéro : Publication évolution de l'activité
Selectirente : Publication évolution de l'activité
Bonduelle : Publication évolution de l'activité
DELFINGEN : Publication évolution de l'activité
Omer-Decugis & Cie : Publication évolution de l'activité
HERIGE : Publication évolution de l'activité
Fermentalg : Publication des résultats
Sequans Communications S.A. : Publication des résultats
Icape Holding : Publication évolution de l'activité
Broadpeak : Publication évolution de l'activité
Europe
HSBC Holdings plc : Publication des résultats
Eaton Corporation plc : Publication des résultats
Anheuser-Busch InBev SA/NV : Publication des résultats
Ferrari N.V. : Publication des résultats
Novonesis A/S : Publication des résultats
BioNTech SE : Publication des résultats
Geberit AG : Publication des résultats
Banco BPM S.p.A. : Publication des résultats
Raiffeisen Bank International AG : Publication des résultats
Covestro AG : Publication des résultats
Logitech International S.A. : Publication des résultats
Aptiv PLC : Publication des résultats
Jazz Pharmaceuticals plc : Publication des résultats
Italgas S.p.A. : Publication des résultats
Fresenius Medical Care AG : Publication des résultats
USA & Canada
AMD (Advanced Micro Devices) : Publication des résultats
Arista Networks, Inc. : Publication des résultats
Shopify Inc. : Publication des résultats
Pfizer Inc. : Publication des résultats
Duke Energy Corporation : Publication des résultats
KKR & Co. Inc. : Publication des résultats
Emerson Electric Co. : Publication des résultats
Marathon Petroleum Corporation : Publication des résultats
Energy Transfer LP : Publication des résultats
TransDigm Group Inc. : Publication des résultats
Lumentum Holdings Inc. : Publication des résultats
Occidental Petroleum Corporation : Publication des résultats
Strategy Incorporated : Publication des résultats
MPLX LP : Publication des résultats
Corteva, Inc. : Publication des résultats
Cameco Corporation : Publication des résultats
Ferguson Enterprises Inc. : Publication des résultats
Electronic Arts Inc. : Publication des résultats
Rockwell Automation, Inc. : Publication des résultats
IDEXX Laboratories, Inc. : Publication des résultats
Thomson Reuters Corporation : Publication des résultats
Public Service Enterprise Group, Inc. : Publication des résultats
WEC Energy Group, Inc. : Publication des résultats
Live Nation Entertainment, Inc. : Publication des résultats
Coupang, Inc. : Publication des résultats
GlobalFoundries, Inc. : Publication des résultats
Archer-Daniels-Midland Company : Publication des résultats
Prudential Financial, Inc. : Publication des résultats
Intact Financial Corporation : Publication des résultats
Fiserv, Inc. : Publication des résultats
Astera Labs, Inc. : Publication des résultats
Devon Energy Corporation : Publication des résultats
Iqvia Holdings Inc. : Publication des résultats
Suncor Energy Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Itaú Unibanco Holding S.A. : Publication des résultats
Westpac Banking Corporation : Publication des résultats
Larsen & Toubro Limited : Publication des résultats
Mercredi 6 mai 2026
France
Veolia Environnement : Publication des résultats
Scor SE : Publication des résultats
Arkema : Publication des résultats
EMEIS : Publication évolution de l'activité
Antin Infrastructure Partners : Publication des résultats d'exploitation
NEURONES : Publication évolution de l'activité
Criteo S.A. : Publication des résultats
HEXAOM : Publication des résultats
Europe
Arm Holdings plc : Publication des résultats
Novo Nordisk A/S : Publication des résultats
Equinor ASA : Publication des résultats
Infineon Technologies AG : Publication des résultats
BMW AG : Publication des résultats
Endesa, S.A. : Publication des résultats
Diageo plc : Publication évolution de l'activité
Ahold Delhaize N.V. : Publication des résultats
Heidelberg Materials AG : Publication évolution de l'activité
Daimler Truck Holding AG : Publication des résultats
Leonardo S.p.A. : Publication des résultats
Adyen N.V. : Publication des résultats
Orsted A/S : Publication des résultats
BeOne Medicines AG : Publication des résultats
Tenaris S.A. : Publication des résultats
BPER Banca S.p.A. : Publication des résultats
Vestas Wind Systems A/S : Publication des résultats
Kongsberg Gruppen ASA : Publication des résultats
Sampo Oyj : Publication des résultats
Fresenius SE & Co. KGaA : Publication des résultats
Philips NV : Publication des résultats
Next plc : Publication évolution de l'activité
DSM-Firmenich : Publication évolution de l'activité
Amcor plc : Publication des résultats
Telecom Italia S.p.A. : Publication des résultats
Wolters Kluwer N.V. : Publication évolution de l'activité
Banco Comercial Português, S.A. : Publication des résultats
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. : Publication des résultats
Continental AG : Publication des résultats
Smith & Nephew Plc : Publication évolution de l'activité
Hensoldt AG : Publication des résultats
Lufthansa : Publication des résultats
USA & Canada
Costco Wholesale Corporation : Publication évolution de l'activité
Walt Disney Company (The) : Publication des résultats
AppLovin Corporation : Publication des résultats
Marriott International, Inc. : Publication des résultats
EOG Resources, Inc. : Publication des résultats
Apollo Global Management, Inc. : Publication des résultats
DoorDash, Inc. : Publication des résultats
Warner Bros. Discovery, Inc. : Publication des résultats
Coherent Corp. : Publication des résultats
Fortinet, Inc. : Publication des résultats
Cencora, Inc. : Publication des résultats
Realty Income Corporation : Publication des résultats
Cenovus Energy Inc. : Publication des résultats
Loblaw Companies Limited : Publication des résultats
MetLife, Inc. : Publication des résultats
Fastenal Company : Publication évolution de l'activité
Great-West Lifeco Inc. : Publication des résultats
Exelon Corporation : Publication des résultats
Sun Life Financial Inc. : Publication des résultats
Medline Inc. : Publication des résultats
Nutrien Ltd. : Publication des résultats
Flex Ltd. : Publication des résultats
NRG Energy, Inc : Publication des résultats
Axon Enterprise, Inc. : Publication des résultats
Atmos Energy Corporation : Publication des résultats
Texas Pacific Land Corporation : Publication des résultats
Revolution Medicines, Inc. : Publication des résultats
Fortis Inc. : Publication des résultats
Restaurant Brands International Inc. : Publication des résultats
Kraft Heinz : Publication des résultats
Curtiss-Wright Corporation : Publication des résultats
Eversource Energy : Publication des résultats
United Therapeutics Corporation : Publication des résultats
Jeudi 7 mai 2026
France
ENGIE : Publication des résultats
Legrand : Publication des résultats
Bouygues SA : Publication des résultats
Getlink SE : Publication des résultats d'exploitation
Klépierre : Publication évolution de l'activité
Viel & Cie : Publication des résultats
LNA Santé : Publication des résultats
EDAP TMS S.A. : Publication des résultats
Europe
Shell plc : Publication des résultats
Enel S.p.A. : Publication des résultats
Rheinmetall AG : Publication des résultats
Ferrovial SE : Publication des résultats
argenx SE : Publication des résultats
Swiss Re Ltd : Publication des résultats
Siemens Healthineers AG : Publication des résultats
Swisscom AG : Publication des résultats
AP Moller Maersk : Publication des résultats
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. : Publication des résultats
Henkel AG & Co. KGaA : Publication des résultats
Mettler-Toledo International, Inc. : Publication des résultats
Aker BP ASA : Publication des résultats
Terna S.p.A. : Publication des résultats
Vonovia SE : Publication des résultats
Intercontinental Hotels Group PLC : Publication évolution de l'activité
Coca-Cola Hellenic : Publication évolution de l'activité
Mediobanca S.p.A. : Publication des résultats
Knorr-Bremse AG : Publication des résultats
Genmab A/S : Publication des résultats
Banca Mediolanum S.p.A. : Publication des résultats
Acciona, S.A. : Publication des résultats
Eurobank S.A. : Publication des résultats
FinecoBank S.p.A. : Publication des résultats
Ascendis Pharma A/S : Publication des résultats
Groupe Bruxelles Lambert SA : Publication des résultats
Skanska AB : Publication des résultats
USA & Canada
Gilead Sciences, Inc. : Publication des résultats
McKesson Corporation : Publication des résultats
Canadian Natural Resources Limited : Publication des résultats
Howmet Aerospace Inc. : Publication des résultats
Airbnb, Inc. : Publication des résultats
Monster Beverage Corporation : Publication des résultats
Motorola Solutions, Inc. : Publication des résultats
Cloudflare, Inc. : Publication des résultats
Republic Services, Inc. : Publication des résultats
Sempra : Publication des résultats
Cheniere Energy, Inc. : Publication des résultats
Wheaton Precious Metals Corp. : Publication des résultats
Targa Resources Corp. : Publication des résultats
W.W. Grainger, Inc. : Publication des résultats
Vistra Corp. : Publication des résultats
Coinbase Global, Inc. : Publication des résultats
Rocket Lab Corporation : Publication des résultats
Datadog, Inc. : Publication des résultats
Becton, Dickinson and Company : Publication des résultats
Block, Inc. : Publication des résultats
Rocket Companies, Inc. : Publication des résultats
Consolidated Edison, Inc. : Publication des résultats
Kenvue Inc. : Publication des résultats
Expedia Group, Inc. : Publication des résultats
Natera, Inc. : Publication des résultats
Insmed Incorporated : Publication des résultats
Tapestry, Inc. : Publication des résultats
Pembina Pipeline Corporation : Publication des résultats
Vendredi 8 mai 2026
Europe
Intesa Sanpaolo S.p.A. : Publication des résultats
Commerzbank AG : Publication des résultats
Amadeus IT Group, S.A. : Publication des résultats
International Consolidated Airlines Group, S.A. : Publication des résultats
Airtel Africa plc : Publication des résultats
National Bank of Greece S.A. : Publication des résultats
USA & Canada
Enbridge Inc. : Publication des résultats
Brookfield Asset Management Ltd. : Publication des résultats
AngloGold Ashanti plc : Publication des résultats
PPL Corporation : Publication des résultats
Reste du monde
Toyota Motor Corporation : Publication des résultats
NTT, Inc. : Publication des résultats
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited : Publication des résultats
Japan Tobacco Inc. : Publication des résultats
Macquarie Group Limited : Publication des résultats
Nintendo Co., Ltd. : Publication des résultats
