Lundi 20 avril 2026
France
Mercialys : Publication des résultats d'exploitation
PREATONI Group : Publication des résultats
La Française de l'Energie : Publication évolution de l'activité
Mon Courtier Energie Groupe : Publication évolution de l'activité
Mon Courtier Energie Groupe : Publication des résultats
Europe
Rio Tinto plc : Publication des résultats d'exploitation
USA & Canada
Steel Dynamics, Inc. : Publication des résultats
Mardi 21 avril 2026
France
Thales : Publication évolution de l'activité
FDJ United : Publication évolution de l'activité
OPmobility SE : Publication évolution de l'activité
Vivendi SE : Publication évolution de l'activité
Vusion : Publication évolution de l'activité
AtoS SE : Publication des résultats
SoLocal Group : Publication évolution de l'activité
Adocia : Publication des résultats
Prodways Group : Publication évolution de l'activité
Diagnostic Medical Systems : Publication évolution de l'activité
Europe
Chubb Limited : Publication des résultats
ASM International N.V. : Publication des résultats
Beiersdorf : Publication des résultats
Associated British Foods plc : Publication des résultats
BAWAG Group AG : Publication des résultats
SKF AB : Publication des résultats
USA & Canada
GE Aerospace : Publication des résultats
UnitedHealth Group Inc. : Publication des résultats
RTX Corporation : Publication des résultats
Danaher Corporation : Publication des résultats
Capital One Financial Corporation : Publication des résultats
Northrop Grumman Corporation : Publication des résultats
DR Horton : Publication des résultats
MSCI, Inc. : Publication des résultats
EQT Corporation : Publication des résultats
Interactive Brokers Group, Inc. : Publication des résultats
Halliburton Company : Publication des résultats
United Airlines Holdings, Inc. : Publication des résultats
Northern Trust Corporation : Publication des résultats
Synchrony Financial : Publication des résultats
Reste du monde
China Mobile Limited : Publication des résultats
BHP Group Limited : Publication des résultats d'exploitation
Mercredi 22 avril 2026
France
L'Oréal : Publication évolution de l'activité
EssilorLuxottica : Publication évolution de l'activité
Danone : Publication évolution de l'activité
Bureau Veritas SA : Publication évolution de l'activité
Carrefour : Publication évolution de l'activité
Rexel : Publication évolution de l'activité
GTT (Gaztransport : Publication des résultats
Gecina : Publication des résultats
Verallia : Publication des résultats
ID Logistics Group : Publication évolution de l'activité
Interparfums : Publication évolution de l'activité
North Atlantic Energies : Publication des résultats
Synergie SE : Publication des résultats
HighCo : Publication des résultats
Mauna Kea Technologies : Publication des résultats
Europe
ABB Ltd : Publication des résultats
TE Connectivity plc : Publication des résultats
Nordea Bank Abp : Publication des résultats
Sandvik AB : Publication des résultats
Reckitt Benckiser Group plc : Publication évolution de l'activité
EQT AB : Publication des résultats
Svenska Handelsbanken AB : Publication des résultats
Alfa Laval AB : Publication des résultats
Metso Outotec Oyj : Publication des résultats
Tele2 AB : Publication des résultats
Evolution AB : Publication des résultats
Var Energi : Publication des résultats
Akzo Nobel N.V. : Publication des résultats
Bunzl plc : Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Tesla, Inc. : Publication des résultats
GE Vernova Inc. : Publication des résultats
Philip Morris International, Inc. : Publication des résultats
IBM : Publication des résultats
AT&T Inc. : Publication des résultats
Boeing : Publication des résultats
Vertiv Holdings Co : Publication des résultats
CME Group Inc. : Publication des résultats
ServiceNow, Inc. : Publication des résultats
Boston Scientific Corporation : Publication des résultats
Moody's Corporation : Publication des résultats
CSX Corporation : Publication des résultats
Kinder Morgan, Inc. : Publication des résultats
Elevance Health, Inc. : Publication des résultats
United Rentals, Inc. : Publication des résultats
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation : Publication des résultats
Waste Connections, Inc. : Publication des résultats
Crown Castle Inc. : Publication des résultats
Las Vegas Sands Corp. : Publication des résultats
Otis Worldwide Corporation : Publication des résultats
Bunzl plc : Publication des résultats
Teledyne Technologies Incorporated : Publication des résultats
Rollins, Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
First Abu Dhabi Bank : Publication des résultats
Jeudi 23 avril 2026
France
Safran : Publication évolution de l'activité
Sanofi : Publication des résultats
VINCI : Publication évolution de l'activité
Orange : Publication des résultats
Saint-Gobain : Publication évolution de l'activité
Dassault Systèmes SE : Publication des résultats
Sartorius Stedim Biotech : Publication des résultats
Unibail-Rodamco-Westfield SE : Publication évolution de l'activité
Ipsen : Publication des résultats
bioMérieux : Publication évolution de l'activité
Getlink SE : Publication évolution de l'activité
Accor : Publication évolution de l'activité
Renault : Publication évolution de l'activité
Edenred SE : Publication évolution de l'activité
Wendel SE : Publication évolution de l'activité
Tikehau Capital : Publication des résultats
SEB S.A. : Publication des résultats
LISI S.A. : Publication évolution de l'activité
Valeo SE : Publication évolution de l'activité
Carmila : Publication des résultats
Eramet : Publication évolution de l'activité
Clariane SE : Publication évolution de l'activité
Fnac Darty : Publication évolution de l'activité
Voltalia : Publication évolution de l'activité
Pierre & Vacances : Publication évolution de l'activité
Séché Environnement SA : Publication évolution de l'activité
Assystem : Publication évolution de l'activité
Nexity : Publication évolution de l'activité
Roche Bobois S.A. : Publication évolution de l'activité
Linedata Services : Publication évolution de l'activité
Median Technologies : Publication des résultats
Cegedim : Publication évolution de l'activité
Deezer : Publication évolution de l'activité
Guerbet : Publication évolution de l'activité
Kalray : Publication des résultats
SergeFerrari Group : Publication évolution de l'activité
Hydrogen Refueling Solutions : Publication des résultats
Kerlink : Publication des résultats
Kerlink : Publication évolution de l'activité
Okwind : Publication évolution de l'activité
Okwind : Publication des résultats
Europe
Roche Holding AG : Publication évolution de l'activité
Nestlé S.A. : Publication évolution de l'activité
SAP SE : Publication des résultats
RELX PLC : Publication évolution de l'activité
London Stock Exchange Group Plc : Publication évolution de l'activité
Nokia Oyj : Publication des résultats
DNB Bank ASA : Publication des résultats
Galderma Group AG : Publication évolution de l'activité
Heineken N.V. : Publication évolution de l'activité
STMicroelectronics N.V. : Publication des résultats
Schindler Holding AG : Publication des résultats
SAAB AB : Publication des résultats
Hexagon AB : Publication des résultats
SGS SA : Publication évolution de l'activité
BE Semiconductor Industries N.V. : Publication des résultats
Heineken Holding N.V. : Publication évolution de l'activité
Essity AB : Publication des résultats
Sartorius AG : Publication des résultats
Bankinter, S.A. : Publication des résultats
SEGRO plc : Publication évolution de l'activité
Schroders plc : Publication des résultats
Orion Oyj : Publication des résultats
J Sainsbury plc : Publication des résultats
USA & Canada
Intel Corporation : Publication des résultats
American Express Company : Publication des résultats
Thermo Fisher Scientific, Inc. : Publication des résultats
NextEra Energy : Publication des résultats
Union Pacific Corporation : Publication des résultats
Honeywell International Inc. : Publication des résultats
Lockheed Martin Corporation : Publication des résultats
Newmont Corporation : Publication des résultats
Comcast Corporation : Publication des résultats
Digital Realty Trust, Inc. : Publication des résultats
Baker Hughes Company : Publication des résultats
Nasdaq, Inc. : Publication des résultats
Edwards Lifesciences Corporation : Publication des résultats
CBRE Group, Inc. : Publication des résultats
Ameriprise Financial, Inc. : Publication des résultats
PG&E Corporation : Publication des résultats
Hartford Financial Services Group (The), Inc. : Publication des résultats
Roper Technologies, Inc. : Publication des résultats
Keurig Dr Pepper Inc. : Publication des résultats
Huntington Bancshares Incorporated : Publication des résultats
Dover Corporation : Publication des résultats
Dow Inc. : Publication des résultats
Teck Resources Limited : Publication des résultats
Reste du monde
SK hynix Inc. : Publication des résultats
Infosys Limited : Publication des résultats
Vendredi 24 avril 2026
France
SPIE SA : Publication des résultats
Forvia (ex-Faurecia) : Publication évolution de l'activité
EXEL Industries : Publication évolution de l'activité
Europe
Eni S.p.A. : Publication des résultats
AB Volvo : Publication des résultats
Holcim Ltd : Publication évolution de l'activité
Kuehne und Nagel International AG : Publication des résultats
Telia Company AB : Publication des résultats
Lifco AB : Publication des résultats
Yara International ASA : Publication des résultats
USA & Canada
SLB N.V. : Publication des résultats
Norfolk Southern Corporation : Publication des résultats
Charter Communications, Inc. : Publication des résultats
Reste du monde
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. : Publication des résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com