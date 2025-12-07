Bienvenue dans l'agenda des publications des sociétés cotées de la semaine du 8 au 12 décembre 2025. Parmi les principales annonces de la semaine, on retrouve notamment Oracle, Adobe et Broadcom, des dossiers exposés à l'IA.

Mardi 9 décembre 2025

Europe

British American Tobacco p.l.c. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close Trading Update

Ashtead Group plc : Q2 2026 Publication de résultats

thyssenkrupp AG : Q4 2025 Publication de résultats

Chemring Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats

MedinCell S.A. : Q2 2026 Publication de résultats

Rusta AB : Q2 2025 Publication de résultats

USA & Canada

AutoZone, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Ferguson Enterprises Inc. : Q1 2026 Publication de résultats

Casey's General Stores, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

AeroVironment, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats

SailPoint, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

GameStop Corp. : Q3 2025 Publication de résultats

Mercredi 10 décembre 2025

Europe

Flughafen Zürich AG : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

TUI AG : Q4 2025 Publication de résultats

Clas Ohlson AB : Q2 2026 Publication de résultats

Metro AG : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

JPMorgan Japanese Investment Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)

Puuilo Oyj : Q3 2025 Publication évolution de l'activité

USA & Canada

Oracle Corporation : Q2 2026 Publication de résultats

Adobe Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Synopsys, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Chewy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Nordson Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

Reste du monde

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : November 2025 Publication évolution de l'activité

MediaTek Inc. : November 2025 Publication évolution de l'activité

Jeudi 11 décembre 2025

Europe

LPP SA : Q3 2025 Publication de résultats

Fraport AG : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures

Carl Zeiss Meditec AG : Q4 2025 Publication de résultats

SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats

MVV Energie AG : Q4 2025 Publication de résultats

Puuilo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Broadcom Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Costco Wholesale Corporation : Q1 2026 Publication de résultats

Dollarama Inc. : Q3 2026 Publication de résultats

Ciena Corporation : Q4 2025 Publication de résultats

lululemon athletica Inc. : Q3 2025 Publication de résultats

Vendredi 12 décembre 2025

Europe

Sectra AB : Q2 2026 Publication de résultats

Tatatu S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)

USA & Canada

Charles Schwab : November 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Report

Lundi 8 décembre 2025

USA & Canada

Toll Brothers, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats

Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.

Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com