Mardi 9 décembre 2025
Europe
British American Tobacco p.l.c. : Q4 2025 Publication évolution de l'activité - Pre-Close Trading Update
Ashtead Group plc : Q2 2026 Publication de résultats
thyssenkrupp AG : Q4 2025 Publication de résultats
Chemring Group PLC : Q4 2025 Publication de résultats
MedinCell S.A. : Q2 2026 Publication de résultats
Rusta AB : Q2 2025 Publication de résultats
USA & Canada
AutoZone, Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Ferguson Enterprises Inc. : Q1 2026 Publication de résultats
Casey's General Stores, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
AeroVironment, Inc. : Q2 2026 Publication de résultats
SailPoint, Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
GameStop Corp. : Q3 2025 Publication de résultats
Mercredi 10 décembre 2025
Europe
Flughafen Zürich AG : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
TUI AG : Q4 2025 Publication de résultats
Clas Ohlson AB : Q2 2026 Publication de résultats
Metro AG : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
JPMorgan Japanese Investment Trust plc : Q4 2025 Publication de résultats (estimation)
Puuilo Oyj : Q3 2025 Publication évolution de l'activité
USA & Canada
Oracle Corporation : Q2 2026 Publication de résultats
Adobe Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Synopsys, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Chewy, Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Nordson Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
Reste du monde
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) : November 2025 Publication évolution de l'activité
MediaTek Inc. : November 2025 Publication évolution de l'activité
Jeudi 11 décembre 2025
Europe
LPP SA : Q3 2025 Publication de résultats
Fraport AG : November 2025 Publication évolution de l'activité - Traffic Figures
Carl Zeiss Meditec AG : Q4 2025 Publication de résultats
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA : Q4 2025 Publication de résultats
MVV Energie AG : Q4 2025 Publication de résultats
Puuilo Oyj : Q3 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Broadcom Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Costco Wholesale Corporation : Q1 2026 Publication de résultats
Dollarama Inc. : Q3 2026 Publication de résultats
Ciena Corporation : Q4 2025 Publication de résultats
lululemon athletica Inc. : Q3 2025 Publication de résultats
Vendredi 12 décembre 2025
Europe
Sectra AB : Q2 2026 Publication de résultats
Tatatu S.p.A. : Q2 2025 Publication de résultats (estimation)
USA & Canada
Charles Schwab : November 2025 Publication évolution de l'activité - Activity Report
Lundi 8 décembre 2025
USA & Canada
Toll Brothers, Inc. : Q4 2025 Publication de résultats
Cet agenda des publications financières est établi avec le plus grand soin à partir de sources réputées fiables et régulièrement mises à jour. Toutefois, malgré toute l'attention portée à sa compilation, des erreurs, omissions ou imprécisions peuvent subsister.
Nous vous invitons donc à vérifier systématiquement les informations auprès des sources officielles avant toute prise de décision. Si vous constatez une erreur, merci de nous le signaler à redaction@zonebourse.com