Agenda economique du jeudi 2 août

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BRUXELLES - 11h00 Prix à la production zone euro / juin LONDRES - 13h00 Décision de politique monétaire, rapport trimestriel sur l'inflation WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 28 juillet - 16h00 Commandes à l'industrie / juin Sociétés : Avant Bourse : PARIS - Société générale / résultats du S1 - 07h00 Axa / résultats du S1 - Amundi / résultats du S1 - ALD Automotive / résultats du S1 - Altice Europe / résultats du S1 - CGG / résultats du S1 Après Bourse : PARIS - Natixis / résultats du S1 --- AMSTERDAM - ING Groep / résultats du T2 FRANCFORT - Continental / résultats du T2 - Siemens / résultats du T3 - BMW / résultats du T2 LONDRES - Aviva / résultats semestriels - Barclays / résultats semestriels - London Stock Exchange / résultats semestriels - Rolls-Royce / résultats semestriels NEW YORK - DowDuPont / résultats du T2 (avant Bourse) - AIG / résultats du T2 (après Bourse) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

