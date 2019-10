Agenda economique du jeudi 31 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS - 08h45 Indice des prix à la consommation / octobre (estimation provisoire) TOKYO - Décisions de politique monétaire de la Banque du Japon PEKIN - Indices PMI officiels / octobre BERLIN - 08h00 Ventes au détail / septembre BRUXELLES - 11h00 Inflation en zone (1re estimation) / octobre - 11h00 PIB en zone euro (1re estimation) / T3 - 11h00 Taux de chômage en zone euro / septembre BERLIN - 14h00 Inflation (1re estimation) / octobre WASHINGTON - 13h30 Inscriptions au chômage / semaine au 26 octobre - 13h30 Revenus et dépenses des ménages, indice PCE / septembre Sociétés : PARIS - BNP Paribas / résultats du T3 (avant Bourse) - Safran / résultats du T3 (avant Bourse) - Sanofi / résultats du T3 (avant Bourse) - Amundi / résultats du T3 - 07h15 Air France-KLM / résultats du T3 - Altran / CA du T3 AMSTERDAM - ING / résultats du T3 LONDRES - Intl Consolidated Airlines Group / résultats du T3 MILAN - Fiat Chrysler Automobiles / résultats du T3 NEW YORK - Thomson Reuters / résultats du T3 ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

