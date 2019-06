Agenda economique du lundi 17 juin

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** BRUXELLES : - 11h00 Coûts du travail en zone euro / T1 WASHINGTON : - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / juin - 16h00 Indice NAHB du marché immobilier / juin SINTRA, Portugal : - Forum annuel de la BCE (1re journée), discours d'accueil de Mario Draghi à 19h00 SOCIÉTÉS PARIS : - Ouverture du 53e salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (jusqu'au 23 juin) ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris