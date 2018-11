Agenda economique du mardi 13 novembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** PARIS : - 08h45 Emploi salarié / T3 (estimation flash) - Internet Governance Forum https://bit.ly/2PQZsOO, dans le cadre de la "Paris Digital Week https://bit.ly/2D5ioDu" (également mercredi) BERLIN : - 08h00 Inflation / octobre (définitif) LONDRES : - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / octobre FRANCFORT : - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / novembre VIENNE : - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON : - 20h00 Budget fédéral / octobre SOCIÉTÉS : PARIS : Avant Bourse : - Interparfums / perspectives 2019 Après Bourse : - EDF / CA du T3 - Iliad / CA du T3 - Akka Technologies / CA du T3 Egalement : - 09h00 Crédit mutuel CM11 / présentation du plan stratégique 2019-2023 LONDRES : - Vodafone / résultats du S1 FRANCFORT : - Bayer / résultats du T3 MILAN : - Mediaset / résultats du T3 NEW YORK : - Home Depot / résultats du T3 ------------------------------------------------------------------------ Les informations économiques et financières en français LE POINT SUR LES MARCHÉS La BOURSE À PARIS ET EN EUROPE LES VALEURS DU JOUR LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

0