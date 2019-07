Agenda economique du mardi 16 juillet

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS : - 19h00 Discours de Jerome Powell à la banque de France sur les 75 ans de Bretton Woods LONDRES : - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / juin FRANCFORT : - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / juillet BRUXELLES : - 11h00 Balance commerciale en zone euro / mai WASHINGTON : - 14h30 Ventes au détail / juin - 14h30 Prix import-export / juin - 15h15 Production industrielle / juin - 16h00 Stocks et ventes des entreprises / mai - 16h00 Indice NAHB du marché immobilier / juillet - Audition sur le projet de cryptomonnaie Libra de Facebook à la Chambre des représentants SOCIÉTÉS : PARIS : - 09h30 Renault / résultats commerciaux du S1 LONDRES : - Rio Tinto / point sur l'activité du T2 - Burberry / point sur l'activité du T1 NEW YORK : - Goldman Sachs , JPMorgan Chase / résultats du T2 (avant Bourse) - Johnson & Johnson / résultats du T2 (avant Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

